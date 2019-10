Mama Bruschetta quer fazer cirurgia bariátrica para reduzir peso

Mama Bruschetta disse também que, quando recebeu a proposta para apresentar o Fofocalizando, no SBT, havia planejado fazer a cirurgia, pois estava com 150 quilos - Foto: Divulgação

Em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, nesta terça-feira, 15, Mama Bruschetta revelou que pretende perder peso com auxílio da cirurgia bariátrica. "Estou com excesso de peso e isso começou a me incomodar um pouco. Preciso fazer a bariátrica", revelou.

Mama Bruschetta disse também que, quando recebeu a proposta para apresentar o Fofocalizando, no SBT, havia planejado fazer a cirurgia, pois estava com 150 quilos. Porém teve de escolher entre realizar o procedimento ou ficar desempregada.

"Estou com 70 anos, preciso cuidar um pouco de mim, da minha saúde. Quero ficar mais saudável e tirar essa barriga, esse avental de gordura. Dessa vez, vou com muita firmeza, quero ficar mais saudável do que eu estou. Para subir no ônibus ou na escada é um inferno. Até para fazer 'amorzinho' complica", brinca.

A apresentadora, que agora está com 34 quilos a mais do que na época em que pensou em fazer a bariátrica, afirma que está terminando de fazer os exames prévios para o procedimento. "Vou com 130 quilos para a mesa de cirurgia", disse.