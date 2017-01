Malkovich e Rodriguez fazem filme que só poderá ser visto daqui a cem anos

John Malkovich e Robert Rodriguez colocaram em prática uma ideia digna das telas do cinema: produziram um filme que só poderá ser visto daqui a cem anos. Guardada em um cofre especial na França, que não pode ser aberto com chave ou senha, a obra “100 anos — um filme que você nunca verá” será lançada no dia 18 de novembro de 2115. A ficção científica futurista tenta prever como será a vida no século XXII.

“Havia diversas opções sobre como o futuro seria quando o projeto foi criado”, disse Malkovich. “Uma versão incrivelmente tecnológica para além da computadorização; uma civilização pós-Chernobyl em semi-colapso; ou, ainda, um futuro retrô como a ficção científica imaginava nos anos 1940 e 1950”.

O projeto surgiu a partir de uma campanha promocional do conhaque Louis XIII, uma bebida de luxo que fica guardada por 100 anos antes de chegar às prateleiras. Assim como as garrafas à venda hoje em dia foram produzidas em 1915, aquelas em produção atualmente só serão disponibilizadas em 2115 — junto com o filme, feito para gerações futuras.

Nesta semana, três teasers foram lançados para a obra, embora nenhum deles seja do filme verdadeiro. Estas versões oferecem uma noção geral de como poderá ser o resultado para quem finalmente resgatar o filme do cofre depois de um século.

Para garantir que o experimento não vá se perder ou cair no esquecimento neste (longo) tempo, a equipe por trás da ideia está enviando ingressos de metal para cerca de mil pessoas influentes. Elas, então, devem convidar para a exibição em um projetor antigo seus descendentes, que vão poder comparar a realidade da época com aquela imaginada pelos diretores.

Segundo Malkovich, uma extensa pesquisa foi realizada para adivinhar como o mundo será em 2115. Para isso, o diretor procurou teorias que tentavam prever, no século passado, como seria a vida hoje em dia.

“Algumas coisas eram estranhamente precisas, mas é claro que a grande maioria era inimaginável. E eu acho que o futuro é assim para a maioria de nós”, disse o diretor. As informações são do "io9".

Veja Também

Comentários