Maísa lança livro na Bienal do Livro

Maisa Silva (@maisasilva), influenciadora digital adolescente, lança neste sábado (2), na Bienal Do Livro Rio, um livro de Tweets, reunindo publicações sobre diversos temas de interesse do público jovem, como amizade, viagens e amor. "O livro de Tweets da +A" (título que faz referência a um Tweet) é apresentado pela editora Gutenberg em parceria com a Agência Mostre-se.

No lançamento do livro, Maisa, que tem mais de 2,5 milhões de seguidores no Twitter, participará de uma sessão de perguntas e respostas sobre o livro por meio de seu perfil na plataforma. Para participar, basta enviar perguntas com a hashtag #1DiaComMaisa e acompanhar as respostas no perfil oficial @maisasilva. Também será possível acompanhar o dia da atriz por meio da mesma hashtag.

Além disso, durante a programação da Bienal Do Livro Rio, Maisa participará de um bate papo na Arena Sem Filtro no sábado (2) às 12h e fará duas sessões de autógrafos na Praça Copacabana do Pavilhão Verde - uma no dia 2 às 12h30 e outra no dia 3 às 11h.

O engajamento intenso da influenciadora, que já publicou mais de 21 mil Tweets, motivou a criação do livro. A intenção, segundo Maisa, é que seus fãs conheçam as histórias por trás de cada Tweet.

"Pelo Twitter, consigo me comunicar com os meus fãs, contar os meus perrengues, dar um chilique sem ninguém notar que estou dando um chilique e compartilhar as coisas de que gosto. Eu consigo ver os melhores memes, indicar músicas. Consigo fazer tudo", diz.

Joema Martins, gerente de parcerias de entretenimento do Twitter Brasil, destaca que a conexão entre ídolos e fãs na plataforma é rica e intensa. "As conversas diárias e em tempo real da Maisa com o público jovem mostram o poder de engajamento da plataforma, e o lançamento do livro é um exemplo de que as conversas do Twitter extrapolam o digital", afirma.

Veja Também

Comentários