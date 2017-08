Maior feira de avião do Brasil chega a Campo Grande em novembro

Prevista para novembro, a Aero Fair, uma das maiores feiras de aviação do País, chega a Campo Grande trazendo lazer, entretenimento e negócios na área da aviação.

O evento, agendado para acontecer de 16 a 19 de novembro, no aeroporto Santa Maria, contará com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A expectativa da organização é reunir 40 mil pessoas e movimentar R$ 22 milhões durante os quatro dias de feira.

Com entrada gratuita, a programação do evento prevê rodadas de negócio e opções de diversão. Pelo menos 250 pilotos, 150 aeronaves e 120 expositores devem participar da feira.

Profissionais da aviação que queiram participar do encontro podem se inscrever no site http://www.aerofair.com.br/. Além de Campo Grande, cidades de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo devem receber uma edição da feira nos próximos meses.

