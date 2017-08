Dia do Solteiro no Shopping Campo Grande tem opções de consumo com desconto

Happy Hour com descontos é boa pedida para celebrar o Dia do Solteiro / Divulgação

Esta terça-feira (15) é o Dia do Solteiro, e nada melhor do que aproveitar a data com um happy hour repleto de descontos. De segunda a sexta-feira, das 18h às 20h, a rede de restaurantes oferece descontos de até 30% nas entradas, pratos, sandwiches, e ainda double de bebidas. O cliente que for até o Madero Steak House do Shopping Campo Grande pode pedir o famoso chopp na caneca congelada, caipirinhas e cocktails, que virão em dobro. As taças de vinho têm desconto de 20%. A promoção não é válida durante os feriados e datas comemorativas.

O cardápio para o happy hour inclui o famoso chopp na caneca congelada, em dobro, por R$10 (Amstel) e R$11 (Heineken). De entrada é possível escolher a cesta de batatas fritas (de R$ 23 por R$ 15) ou Chicken Fingers artesanais do Madero (de R$ 20 por R$ 18), os mini pastéis (de R$18 por R$14), mini coxinhas (de R$18 por R$14), iscas de fraldinha com molho de mostarda (de R$35 por R$24) ou linguicinha de pernil defumada e grelhada na churrasqueira (de R$37 por R$26).

O tradicional CheeseBurger Madero, carro-chefe da rede de restaurantes, sai por R$27.

Veja Também

Comentários