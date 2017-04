Luís Fernando Veríssimo fala sobre sua trajetória em programa nesta segunda (1)

Conhecido por sua aversão a entrevistas, o autor gaúcho Luís Fernando Veríssimo participa de um descontraído bate-papo no programa Conversa com Roseann Kennedy que vai ao ar no dia 1º de maio, às 21h30, na TV Brasil. No encontro, Veríssimo brinca com a fama de quieto: "Não sou eu que falo pouco, os outros é que falam muito, falam demais".

Aos 80 anos, ele recorre ao bom humor para falar da morte. "No fim, a vida é uma grande piada, né? Acontece tudo isso com a gente e a gente morre, né? Que piada! Que piada de mau gosto!", diz Veríssimo para a jornalista Roseann Kennedy na gravação realizada em sua casa, em Porto Alegre.

O escritor, que criou personagens inesquecíveis como a Velhinha de Taubaté e o Analista de Bagé, também é dramaturgo, romancista, músico, cartunista, tradutor e humorista. Veríssimo é reconhecido como um dos maiores cronistas do país, com textos inteligentes, líricos e bem humorados.

Sobre este ofício, ele analisa: "No fim, tudo pode ser crônica, tudo pode virar crônica. Então a gente tem assunto sempre. Ou é um assunto sério, falar de política ou não. Ou então, um assunto assim, frívolo".

No bate-papo, Veríssimo conta sobre sua grande paixão, o jazz. Ele fez parte como saxofonista de dois grupos: "Renato e seu sexteto" e "Jazz 6". E revela que se tivesse que escolher entre a escrita e a música, não teria dúvidas: "A fantasia que eu tinha era de ser músico. De ser músico bom, de viver de música, de fazer música. Se eu pudesse escolher hoje entre escrever ou ser um músico profissional, eu acho que eu escolheria a música".

Ao comentar a sua relação com a internet , o avanço da tecnologia e as mudanças que provocam, o escritor é enfático: "Eu chamo o Google de erudição instantânea. O que você quiser saber está ali. É só consultar o Google". Na entrevista, Luis Fernando Veríssimo contou histórias, falou do seu processo criativo, fez reflexões sobre o momento atual e contou o que espera da vida aos 80 anos.

Filho do também escritor Érico Veríssimo, o autor ainda traz em seu currículo outras produções como a coletânea de tiras "As Cobras" que tem as personagens desenhadas por ele e publicadas nas seções de quadrinhos de alguns jornais brasileiros.

O personagem Ed Mort, sátira das histórias norte-americanas de detetives, é mais uma de suas criações. Luís Fernando Veríssimo começou sua carreira de jornalista no gaúcho Zero Hora.

O programa Conversa com Roseann Kennedy tem horários alternativos na TV Brasil na madrugada de segunda para terça às 2h45. A atração jornalística também vai ao ar aos domingos, às 19h30.

Serviço:

Conversa com Roseann Kennedy – segunda-feira (1), às 21h30, na TV Brasil.

Conversa com Roseann Kennedy – segunda-feira (1) para terça (11), às 2h45, na TV Brasil.

Conversa com Roseann Kennedy – domingo (7), às 19h30, na TV Brasil.

