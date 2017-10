Lugar onde tudo é possível, Universo Casuo traz expertise do Cirque du Soleil à Capital

A apresentação acontece no dia 28, no Ginásio do Rádio Clube, com números acrobáticos, clown, músicas e efeitos especiais - Divulgação

Após o sucesso da turnê internacional, o artista, único brasileiro protagonista do Cirque du Soleil, vem a Campo Grande para mostrar o “Universo Casuo – Grand Spectacle du Cirque”. A apresentação acontece no dia 28, no Ginásio do Rádio Clube, com números acrobáticos, clown, músicas e efeitos especiais em um universo paralelo regado por cores, sonhos e fantasias que entretêm crianças e adultos.

A montagem é um novo conceito em arte circense, com uma exibição altamente moderna, mas com a essência lúdica do mundo do circo.

O enredo

O espetáculo conta a história de um universo paralelo, o “Universo Casuo”, um lugar mágico onde tudo é possível. Nele, o personagem denominado Jean Francua, o Clown, percebe que a Terra, o “Planeta Azul”, que antes esbanjava cores, hoje está desbotada e quase sem cor. O clown resolve atravessar o portal, entrar neste mundo e trazer de volta todos os sonhos, fantasias e tornando novamente colorido. Ao longo do percurso, é possível conhecer ainda outros personagens e o lugar multicolorido de onde o personagem vem e aonde só se fala o idioma “gramelô”.

SERVIÇO

Ginásio do Rádio Clube

28 de outubro - 21h

Av. Toros Puxian, 4223-4395 - Vila Morumbi, Campo Grande - MS.

Os ingressos estão à venda no Gugu Lanches e na loja Mercadão dos Óculos. Classificação livre.