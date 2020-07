Luciano Huck volta às gravações do 'Caldeirão' em estúdio da Globo

Luciano Huck durante gravação do 'Caldeirão' em julho de 2020 - (Foto: Globo / Divulgação)

A Globo anunciou que as gravações do Caldeirão do Huck, programa apresentado por Luciano Huck aos sábados, voltou a ser gravado em estúdio em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 2.

A primeira gravação com o apresentador presente no estúdio desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus foi feita na quarta-feira, 1º. As atrações e convidados, porém, seguem participando do programa de forma remota, por vídeo.

A Globo afirma que está adotando um "esquema especial, seguindo todos os cuidados do protocolo de segurança". Em vez do público tradicional, haverá uma "plateia virtual", com pessoas participando por chamada de vídeo.

O novo formato do Caldeirão do Huck será exibido a partir do dia 18 de julho.