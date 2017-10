Luciano Huck grava Lata Velha com manicure de Campo Grande

Uma reportagem veiculada no G1, em maio de 2017, incentivou o apresentador Luciano Huck a estar em Campo Grande para apresentar um personagem em um dos quadros do seu programa Caldeirão.



A reportagem fala sobre a relação entre a manicure Karen Campos e uma Variant 1970, que vai ser apresentada no quadro “Lata Velha”. O apresentador e equipe estiveram em Campo Grande e ele comentou sobre a história da manicure. “Muito legal. A gente está contando a história de uma manicure vintage que tem uma Variant 1970 e que tinha um carro quase novo. Ela trocou por uma Variant 1970, porque quer ser uma manicure vintage. A história é bacana. É legal quando a gente sai um pouco desse eixo Rio-São Paulo e consegue construir os personagens fora desse eixo. Eu gosto de rodar o Brasil e estar aqui no Mato Grosso do Sul pra contar uma história para o Brasil todo é legal”, destacou.

Durante entrevista à TV Morena, o apresentador Luciano Huck comentou sobre a emoção de estar de volta a Campo Grande, após sua última passagem, quando sofreu um acidente de avião com a família. "Foi emocionante, acho que nasci duas vezes, a primeira em 3 de setembro de 1971, em São Paulo, e a segunda no dia 24 de maio de 2015, a 30 quilômetros de Campo Grande". Disse Luciano Huck, que fez questão de salientar que Campo Grande sempre estará em sua vida.

