Luan Santana faz show esta noite na Expogrande

Luan Santana é a principal atração musical deste sábado (1º) na 79ª Expogrande - Feira Agropecuária de Campo Grande (MS). O show será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O público poderá conferir a nova turnê de Luan Santana, intitulada 1977, com canções em homenagens às mulheres.

O novo DVD do cantor foi gravado em setembro do ano passado, com as participações de Ivete Sangalo, Anitta, Sandy, Marília Mendonça, Anitta, Camila Queiroz e Ana Carolina.

Além de Luan Santana acontece na mesma noite a apresentação da dupla sertaneja João Gustavo e Murilo.

Os valores variam entre R$ 15 (Pista - meia entrada) a R$ 100 (Camarote - inteira), segundo o site Ingresso Nacional.

Vendas no site: https://www.ingressonacional.com.br/evento/7847/luan---joao-gustavo-e-murilo

