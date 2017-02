Luan Santana e Henrique & Diego são confirmados para Expogrande 2017

O sul-mato-grossense vem para o lançamento oficial do DVD 1977, com canções em homenagens as mulheres. / Divulgação

Mais uma atração da Expogrande 2017 foi anunciada pela Dut's Promoções. Depois de Jorge e Mateus, Luan Santana é o segundo show confirmado para a feira agropecuária que começa no dia 30 de março.

O sul-mato-grossense vem para o lançamento oficial do DVD 1977, com canções em homenagens às mulheres.

A Dut's não divulgou datas das apresentações, mas na agenda oficial de Luan a participação dele está marcada para o dia 1º de abril.

O novo DVD do cantor foi gravado em setembro do ano passado, com as participações de Ivete Sangalo, Anitta, Sandy, Marília Mendonça, Anitta, Camila Queiroz e Ana Carolina.

O título "1977" faz referência ao ano de criação do Dia Internacional da Mulher.

O trabalho é o quinto disco ao vivo de Luane já é um dos mais vendidos nas lojas virtuais. Só para gravar o DVD em São Paulo, foram necessários quatro dias. Por aqui, ele não fará os duetos, mas vai apresentar o repertório super romântico, como "Eu, você e o mar" e "Dia, lugar e hora".

A dupla Bruninho e Davi também já está confirmada para a Expogrande que, ao todo, terá 8 atrações até 9 de abril.

