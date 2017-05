Luan Santana abre 53ª Expoagro em show emocionante

O cantor Luan Santana emocionou a multidão de pessoas presentes no Parque de Exposições de Dourados na noite desta sexta-feira (12). A apresentação marcou o início da agenda de shows da 53ª Expoagro, tradicional feira agropecuária realizada pelo Sindicato Rural do município. As atividades do evento continuam até o dia 21 de maio, com programação recheada de palestras, leilões e atrações musicais.

Em sua apresentação, Luan trouxe em seu repertório músicas já consagradas pelo público e crítica, como “Eu, você, o mar e ela”, “Acordando o prédio”, “Chuva de arroz”, “Cê topa”, entre outras, além de faixas de sua turnê “1977”, feita em homenagem às mulheres. Com uma agenda intensa de shows e viajando por todo o Brasil, o cantor demonstrou entusiasmo por retornar ao seu estado de origem e, com o Parque lotado, fez o público soltar a voz, levando os fãs a momentos de euforia.

“A minha história com Dourados é muito bonita. Estive aqui no começo da minha carreira e essa cidade foi muito importante por acreditar em mim, me ajudou a ter mais segurança e experiência. O meu carinho pelos fãs aumenta a cada a dia e estou muito feliz em estar aqui novamente”, declara o cantor.

As atrações não param por aí. Neste sábado (13), sobe ao palco a dupla Chitãozinho e Xororó, recordistas em vendas de discos em todo o Brasil e ganhadores de três prêmios Grammy Latino. A programação musical continua no dia 17, quarta-feira, com dois shows confirmados: Marília Mendonça, famosa por canções que retratam relacionamentos e vida amorosa, como o hit “Infiel”; e a dupla Paulo e Jean, que recentemente gravou seu primeiro DVD, o “Hora de ser feliz”.

Já na sexta-feira, 19 de maio, outras duas atrações prometem agitar o público: o cantor Loubet, conhecido por músicas como “Made in Roça” e “Muié, Chapéu e Butina”; e a dupla Munhoz e Mariano, que já lançou vários hits de sucesso, como “Camaro Amarelo” e “Pen Drive de Modão”. Os últimos shows serão no dia 20 de maio, sábado, com apresentação da dupla Henrique e Diego, que gravou no segundo semestre do ano passado o CD e DVD “De braços abertos”; e Dennis Dj, que também já fez parceria com a dupla.

Próximas datas:

13/05 (sábado): Chitãozinho e Xororó

17/05 (quarta-feira): Marília Mendonça / Paulo e Jean

19/05 (sexta-feira): Munhoz e Mariano / Loubet

20/05 (sábado): Henrique e Diego / Dennis

Veja Também

Comentários