L'Oréal Professionnel traz para o Brasil o concurso Style & Colour Tophy

Revelar novos talentos da coiffure e empoderar o métier dos cabeleireiros. Essa é a missão de L’Oréal Professionnel ao lançar no Brasil o concurso mundial Style & Colour Trophy, a mais tradicional competição para hairstylists do mundo. A disputa conta com três categorias, Style & Colour Trophy, Colour Award e Young Talent, e compreende quatro fases, da inscrição online à grande final mundial, na Espanha.

Etapa 1 – Inscrição online. Acontece entre 02 de maio e 11 de junho, pelo site www.colourtrophy.com.br. As equipes serão avaliadas por um júri e serão anunciados as 06 equipes semifinalistas de cada categoria no site, a partir de 12 de junho e será anunciado no Facebook.

Etapa 2 – Semifinal. Ocorrerá no dia 10 de Julho em São Paulo.

Etapa 3 – Final Nacional. Ocorrerá no Rio de Janeiro, no dia 04 de setembro, na nova Academia L´Oréal.

Etapa 4 – Final Internacional. Os vencedores da Final Nacional nas categorias Style & Colour Trophy e Color Award vão disputar o concurso mundial na Espanha, no dia 03 de outubro.

Os indicados devem ser clientes L´Oréal Professionnel. As equipes participantes deverão ser compostas por até três integrantes, sendo um profissional cabeleireiro/colorista (COLORISTA), um profissional stylist (responsável pela produção do figurino e maquiagem) (STYLIST) e uma modelo de visual feminino (MODELO).

Os Jurados

L’Oréal Professionnel convidou experts em moda e beleza para avaliar os trabalhos dos candidatos. O Júri Técnico é formado pelos cabeleireiros Fil Freitas, Vivi Siqueira, Regina França, Bruno DViana e Rafael Bertolucci. Já o personal stylist Yan Acioli, o maquiador Rafael Senna, a agência de tendências WGSN e três jornalistas compõem o Júri Artístico.

A Premiação

Os vencedores das categorias Style & Colour Trophy e Colour Award ganham o direito de representar o Brasil na grande final mundial, na Espanha. Além disso, poderão ingressar no time LP Artist e terão destaque em uma revista de circulação nacional.

O ganhador da categoria Young Talent passa a fazer parte do time ID Artist e também ganhará destaque em uma revista de alcance nacional.

O regulamento completo está disponível em: http://www.colourtrophy.com.br/regulamento/

