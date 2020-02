Looks com brilho, cores e bom humor são pedida para Carnaval 2020

Quem vai curtir o Carnaval, deve escolher peças que não impeçam o folião de dançar e curtir - Foto: Reprodução/Pinterest

Se o ano só começa depois do Carnaval, a gente não sabe, mas que todo mundo conta os dias para ele, isso, com certeza. E tem gente que se prepara com o maior afinco. Mas não é necessário fazer grandes produções para estar pronto para a folia, seja ela para bloquinhos de rua quanto para bailes de salão.

A consultora de moda Wity Prado conta que é possível usar peças do cotidiano para montar um look de carnaval, até porque, em sua opinião, não é necessário se caracterizar como um personagem específico ou investir em uma fantasia óbvia. "É um momento de diversão, alegria, animação, interação, portanto, peças que transmitam essa mensagem já irão trazer essa informação para o seu visual, seja uma cor vibrante, um brilho ou algo mais extravagante. E vale também usar a make, os acessórios, as pinturas na pele", explica.

Ela pontua que se deve levar em conta a mobilidade e o conforto. Quem vai curtir o Carnaval, deve escolher peças que não impeçam o folião de dançar e curtir. Descarte também vestir roupas que piniquem, machuquem e incomodem. É necessário cuidado extra também com o clima. Mato Grosso do Sul é conhecido por suas altas temperaturas, por isso, mesmo que o look fique incrível, não dá pra passar calor e até colocar em risco sua saúde.

A farmacêutica Isabella Alcântara se organiza todo ano para curtir o Carnaval de rua em Campo Grande e faz questão de ir devidamente paramentada. "Geralmente decido sobre as fantasias pouco tempo antes do Carnaval. Sempre penso em algo colorido, com brilho, alguma maquiagem diferente que posso fazer, algo que seja fácil de identificar e de realizar também", explica. Em 2019, uma das fantasias escolhidas de Isabella foi uma homenagem à cantora Amy Winehouse, que foi feita 100% usando peças que já tinha em casa. "Usei um vestido preto que já era meu. Peguei emprestado um brinco de argola bem grande e fiz o acessório do cabelo com uma bandana vermelha que era de uma fantasia de pirata. O cabelo era o meu mesmo, só fiz uma franja e dei mais volume para ficar parecido. E aí, para fechar, o delineado bem clássico dela que fiz também", conta.

Praticidade - Para facilitar a vida dos foliões, algumas marcas desenvolveram coleções especiais para o Carnaval. É o caso da Farm, por exemplo, que traz fantasias completas ou acessórios. Todos multicoloridos e com uma pegada na fauna e nas cores brasileiras, além de releituras de fantasias clássicas, como a de marinheiro, por exemplo.

A Riachuelo também está com uma coleção todinha dedicada à data, com looks femininos, masculinos e também para a criançada. O foco são as peças com brilho típicas do Carnaval, o neon - grande tendência dessa estação - vem em destaque, seguido da grande novidade da vez, as camisas estampadas com aplicação de paetês e bermudas metalizadas.

Para quem não abre mão de cair na folia vestido de um personagem também têm sua vez. Esse ano com uma coleção de Carnaval com todos os personagens amigos do Bob Esponja, e outros já conhecidos das araras da loja, como os heróis da DC e da Marvel. Para as crianças, a Riachuelo oferece fantasias completas e muito confortáveis, para a meninada cair na folia com muito estilo e conforto e, até os bebês têm peças exclusivas para eles.

A Renner também preparou várias novidades para a folia, com muito paetê e brilho. Bodies também fazem parte do catálogo que traz ainda camisas estampadas com motivos florais. Tudo muito leve, para que a folia seja confortável. Já a C&A vem com peças metalizadas e muito bom humor, com uma linha completa de camisetas do Rei Leão e Toy Story, com capuz, orelhinhas e tudo mais. Além disso, as pochetes também marcam presença. O acessório que foi febre no ano passado, continua com tudo em 2020. Para a meninada, a C&A preparou fantasias de heróis, que vêm até com máscara e, as meninas que sonham em ser sereias vão poder realizar o desejo com fantasias temáticas.

No final das contas, quando se trata de Carnaval o que importa é que o folião se sinta bem e curta cada momento. "O grande lance é não passar em branco, aproveitar esses dias pra usar aquilo que não usa sempre", finaliza Wity Prado.