Longa sobre o Sepultura é lançado em 15 de junho

“Sepultura Endurance”, aguardado documentário que conta a jornada da banda de heavy metal Sepultura ao longo de seus 30 anos de história tem estreia mundial no dia 21 de maio em uma sessão especial na cidade de Los Angeles, Califórnia. O lançamento será uma parceria entre a O2 Play e a rede de cinemas ALAMO DRAFTHOUSE THEATER e a sessão será no THE REGENT, um espaço histórico que recebe shows e eventos especiais, no centro de L.A.

No Brasil, "Sepultura Endurance" ganhará uma exibição especial para fãs de todo o pais no dia 14 de junho e entra em cartaz no circuito comercial em 15 de junho. O longa metragem é uma realização da Interface Filmes, com produção de Luciana Ferraz e distribuição da O2 Play.

Durante 6 anos o diretor Otavio Juliano, do premiado documentário “A árvore da música”, acompanhou a banda Sepultura em turnês pelo mundo. Ele filmou shows em países da América do Norte,?Ásia, América do Sul e Europa e ao todo captou mais de 800 horas de filmagens para compor o documentário. “Uma das minhas principais motivações para iniciar esse projeto foi a vontade de conhecer o processo criativo da banda brasileira mais conhecida no mundo. A composição das canções, a vida da banda na estrada e a incrível marca de fazer mais de 100 shows por ano em países do mundo todo e acima de tudo, entender como sobreviver como banda por mais de 30 anos”, explica Otávio.

O documentário conta a história da banda com imagens de arquivo inéditas, acompanha a rotina dos integrantes do Sepultura em turnê, aborda os conflitos entre eles, o processo de criação das músicas e da gravação dos álbuns, cenas de shows e de bastidores além de diversas entrevistas com nomes como Lars Ulrich, da banda Metallica, David Ellefson, do Megadeth, Phil Campbell, do Motorhead, Scott Ian, do Anthrax, Corey Taylor, do Slipknot, Phil Anselmo, do Pantera/Down entre outros que ajudam a entender a relevância da banda brasileira no cenário musical mundial.

Sobre o diretor Otávio Juliano

Seu longa anterior, o documentário “A árvore da música” resgata a história do pau-brasil através da relação entre a árvore que deu o nome ao nosso país e a música.?Finalizado em 2010, o longa metragem documentário foi selecionado para??mais de 20 festivais internacionais de cinema e recebeu os prêmio de melhor filme pela imprensa/critica no 11º?FICA - Festival Internacional de Cinema Ambiental em Goiás, foi premiado em Portugal e Japão. Pelo filme, Otavio Juliano recebeu o prêmio Polly Krakora for “Artistry in Film” em Washington, DC, nos Estados Unidos, devido à rara combinação de arte e ecologia. Filmado em mais de 4 países, o documentário “A Árvore da Música” conta com a participação?e performances de alguns dos mais renomados nomes da música erudita da atualidade como Joshua Bell, Antonio Meneses, Marc Coppey, David Garrett e membros da Vienna Philharmonic Orchestra.

Ficha Técnica

SEPULTURA ENDURANCE

2016 | Brasil | Documentário | duração 1 hora 40 mins

Direção: Otavio Juliano

Produção: Luciana Ferraz

Sinopse: O documentário acompanha a trajetória dos mais de 30 anos da banda Sepultura que rompeu barreiras e tornou-se a mais respeitada e conhecida banda brasileira no cenário internacional.

Veja Também

Comentários