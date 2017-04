Livros da Turma da Mônica chegam ao McDonald’s

Dia 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E, para celebrar a importância dessa data, em iniciativa inédita, os famosos personagens da Turma da Mônica chegam ao McDonald’s no formato de seis livros especiais na nova campanha do McLanche Feliz.

“Temos mais uma vez a oportunidade de incentivar a leitura e apresentar a importância dessa atividade para a construção da imaginação e a criatividade. Seguindo esse objetivo, fechamos essa parceria com a Mauricio de Sousa Produções. Seus personagens icônicos e que marcaram várias gerações vão estimular ainda mais a interação entre toda família”, afirma Roberto Gnypek, Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s.

O psicoterapeuta Léo Fraiman comemora a iniciativa. “Para termos um bom desenvolvimento psicoafetivo é essencial oferecer às crianças oportunidades para que exercitem a sua imaginação, pois é desta capacidade: imaginar, sonhar e criar, que poderá advir tanto o sucesso como a felicidade. Alimentar a imaginação é um ato generoso, sábio e amoroso. Ao ler, ao brincar, ao desenhar, ao assistir a um filme, estamos dando asas à nossa imaginação ”, afirma Fraiman, que é especialista em psicologia educacional.

A marca McDonald´s acredita no poder da leitura como atividade de integração e desenvolvimento. Tanto que não é a primeira vez que aposta no tema. Em 2013, a campanha “Diversão com todas as letras” propôs, por meio dos livros, uma viagem ao mundo dos dinossauros, oceanos e predadores. Em 2014, histórias de autores brasileiros povoaram os restaurantes de todo o país. Foram disponibilizados livros de autoria de Vinicius de Moraes e Ana Maria Machado, entre outros. No ano seguinte, foi a vez de Ziraldo, Irmãos Grimmm e Julio Verne se juntarem ao grupo. Ao todo com essas campanhas, 5 milhões de livros foram distribuídos, em grande parte no Brasil.

Dessa vez, a rede disponibilizará seis títulos da Turma da Mônica, formada pelos simpáticos personagens do Bairro do Limoeiro, memória afetiva de seu criador, o desenhista Mauricio de Sousa. Cada um terá duas histórias: O Papãozinho e o Filhote do Bidu; Magalancia e Anjinho: a auréola; O Porcão e Caçando Rã; Um Amor de Ratinho e a Turma do Penadinho: um amigo do outro mundo; A Máquina que Copiava e Astronauta: o Bichinho Comilão, e A Varinha Mágica e a Turma do Horácio: mamãe Canguru, além de sugestões de atividades lúdicas a serem feitas pelas crianças.

“No Brasil, um país onde 30% da população nunca teve acesso a um livro, eu não poderia deixar passar a oportunidade de estimular a leitura por meio da distribuição a cerca de dois milhões de pessoas que circulam pelos restaurantes do McDonald’s por dia”, comenta Mauricio de Sousa.

