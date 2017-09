Livro 'Uma gentileza por dia' sugere 365 atitudes de gentileza no cotidiano

Guerras, crises políticas e econômicas, corrupção e violência têm deixado o mundo complicado. E, às vezes, não é necessário ir muito longe para perceber que, seja no local de trabalho, na escola ou nas redes sociais, as pessoas não têm conseguido transformar para melhor o ambiente que as cercam.

Como mudar isso? A resposta é: com gentileza. Quem garante isso é a educadora e ativista norte-americana Orly Wahba no livro Uma gentileza por dia – 365 ações diárias para salvar o mundo (e a você mesmo) (Benvirá, R$ 44,90).

Criadora do vídeo Kindness Boomerang, a autora mostra que a gentileza é um hábito que pode ser incorporado ao cotidiano e tem o poder de mudar não só a nossa comunidade, mas quem sabe o mundo todo.

Para incentivar a prática, ela sugere 365 atitudes, uma para cada dia do ano, que vêm acompanhadas de frases inspiradoras, histórias pessoais e dicas para mudar a filosofia de vida.

Essas atitudes são divididas em tópicos como “gentileza consigo mesmo”, “gentileza nos relacionamentos”, “gentileza na escola”, “gentileza com estranhos”, “gentileza sem motivo”, entre outros. A intenção da autora é possibilitar que o leitor repense sua postura e traga mais otimismo e positividade para o mundo a seu redor, com mais empatia e solidariedade.

SOBRE A AUTORA

Orly Wahba é uma educadora, empreendedora e ativista americana que adora inspirar e motivar as pessoas a abraçar o poder da gentileza. Ela começou a carreira como professora de ensino fundamental no Brooklyn (em Nova York) e durante quinze anos trabalhou com instituições de caridade para jovens. Em 2011 fundou o projeto Life Vest Inside, uma organização sem fins lucrativos cuja missão é unir o mundo por meio da gentileza. Orly é a criadora do famoso vídeo Kindness Boomerang e já fez muitas palestras sobre sua missão, incluindo um TED.

