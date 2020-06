Live solidária pretende arrecadar doações para 450 times da Taça das Favelas

Renata Fan comanda evento on-line "Solidariedade É Show de Bola" nesta quinta-feira - Divulgação

Os apaixonados por futebol e uma boa resenha já têm encontro marcado nesta quinta-feira, 25 de junho. A partir das 20 horas, o pentacampeão Cafu e os jornalistas esportivos Mauro Beting e Renata Fan comandarão a live Solidariedade É Show de Bola, que terá Aline Pellegrino, medalhista olímpica pela seleção brasileira de futebol, o pentacampeão Vampeta e Samuel Rosa, vocalista do Skank, como convidados.

O evento on-line, idealizado pela rede de atacado de autosserviço Assaí Atacadista, será transmitido simultaneamente pelo canal da rede no Youtube (/assaioficial), pelo canal 500 da Claro TV e pela TV Uol. Durante a atração, serão arrecadadas, via Instituto GPA, cestas básicas para 450 times de futebol afiliados à Central Única das Favelas (CUFA), entidade que organiza a competição Taça das Favelas. As doações poderão ser feitas no hotsite https://www.assai.com.br/liveshowdebola.

"Mais de 40 mil pessoas, incluindo familiares e atletas dos times, serão beneficiadas por essa ação. Unimos a paixão pelo futebol e a solidariedade, duas características do povo brasileiro, para abrirmos mais uma frente de combate aos efeitos sociais e econômicos dessa pandemia e levarmos ajuda aos que precisam", afirma Marly Lopes, Diretora de Marketing e Sustentabilidade do Assaí Atacadista.

"Conheço a dura realidade dentro de uma comunidade e afirmo que muitas pessoas estão desesperadas, sem dinheiro para alimentar sua família", destaca Cafu, capitão do pentacampeonato da seleção brasileira e embaixador da Taça das Favelas.