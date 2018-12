Lisboa é o destino internacional mais procurado por brasileiros para o Réveillon 2019

A virada do ano em Portugal promete ser contagiada pela alegria dos viajantes brasileiros - Divulgação

A virada do ano em Portugal promete ser contagiada pela alegria dos viajantes brasileiros em terras lusitanas. O serviço de aluguel de imóveis por temporada AlugueTemporada, marca brasileira da HomeAway, divulgou nesta sexta-feira (14) uma lista dos dez destinos internacionais mais procurados por brasileiros na plataforma durante o período do ano novo. Famosa pelo clima de festa e fogos de artifício na Praça do Comércio na hora da virada, a cidade de Lisboa lidera a concorrida lista, que tem ainda a cidade portuguesa do Porto na 4ª posição.

Outro local muito procurado pelos brasileiros no Ano-novo é o estado americano da Flórida, com três cidades no Top 10. Confira abaixo a lista completa dos destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros no AlugueTemporada para o Réveillon 2019.

1 - Lisboa - Portugal

2 - Kissimmee, Flórida - Estados Unidos

3 - Buenos Aires - Argentina

4 - Porto - Portugal

5 - Miami, Flórida - Estados Unidos

6 - Los Angeles, Califórnia - Estados Unidos

7 - Vancouver - Canadá

8 - Orlando, Flórida - Estados Unidos

9 - Paris - França

10 - Dublin - Irlanda