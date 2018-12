A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande a Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30 - Foto: Denilson Secreta

Uma linha de ônibus especial facilitará o acesso do campo-grandense à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para a Cidade do Natal, está à disposição da população.

A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande a Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Os horários podem ser consultados pelo link: http://www.mobilibus.com/web/timetable-stops/new/5w71c#ka1