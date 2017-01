Leilão do Bem arrecadará recursos em prol do HCAA

Será realizado no próximo dia 25 de janeiro, um grande evento em prol dos pacientes do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão: o Leilão do Bem.

Os criatórios Fazenda Gruta Azul, Senepol, Senepol Luar, Goud Senepol e ABCB Senepol se uniram solidariamente e farão o evento exclusivo para convidados no espaço Golden Class em Campo Grande, às 20h, com transmissão ao vivo pelo do Canal do Boi.

Leilão do Bem de hospital terá show de Jads e Jadson

Serão leiloados 15 animais Quarto de Milha e 25 novilhas Senepol- PO, todos de alto padrão, que foram especialmente selecionados e doados para proporcionar o que há de melhor no mercado e estimular lances vultosos. Toda a renda será revertida ao Hospital.

Ao final do evento a dupla sertaneja Jads e Jadson, fará uma apresentação fechando a bela ação em prol da vida.

Veja Também

Comentários