Lançamento do Dia de Cooperar 2017 acontece nessa quarta-feira (12), em Campo Grande

A campanha nacional Dia de Cooperar (Dia C) será lançada, na quarta-feira (12/4), a partir 9h, na sede do Sistema OCB/MS. Com o lema “Atitudes simples movem o mundo”, o Dia C 2017 estimula as cooperativas a desenvolverem projetos socioambientais que contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento conta com a palestra sobre desenvolvimento sustentável e oficina de projetos voluntários com Giuliana Preziosi, criadora do projeto “Histórias pelo Mundo”, e Roberta Rossi, coautora do livro “Voluntariado Empresarial – Estratégias para a implantação de Programas Eficientes”.

Durante o lançamento, serão apresentadas as novidades do programa que, este ano, realiza sua quarta edição no Mato Grosso do Sul. “Temos orgulho desse programa e de formar essa corrente de voluntariado por todo o Estado”, afirma o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis.

Em 2016, a campanha Dia de Cooperar no Mato Grosso do Sul mobilizou mais de 700 voluntários de 27 cooperativas, que desenvolveram iniciativas socioambientais para cerca de 6 mil beneficiados em todo o estado.

Este ano, o grande desafio do Dia C é estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades onde as cooperativas estão inseridas. Para isto, o programa vai buscar abraçar integralmente os ODS, que são 17 propostas e 169 metas com o objetivo de melhorar a vida ao redor do planeta. As cooperativas, como agentes de transformação social, podem se alinhar a esta agenda, por meios de ações e projetos transformadores.

Sobre o Dia C – O Dia de Cooperar é um programa nacional impulsionado pelo Sistema OCB. A ideia é que, ao longo do ano, as cooperativas desenvolvam projetos de responsabilidade socioambiental em prol das comunidades nas quais estão inseridas. No primeiro sábado de julho – Dia Internacional do Cooperativismo, acontece o evento comemorativo do Dia C, com serviços gratuitos de saúde e cidadania para a população.

Serviço:

Lançamento do Dia C em Campo Grande

Data: 12/04/2017

Horário: 9h

Local: Sede do Sistema OCB/MS

Endereço: Av. Ceará, 2245. Vila Célia – Campo Grande-MS

