Lançamento de novo DVD de Henrique e Juliano será neste sábado 23

O sertanejo e o eletrônico vão estar unidos neste sábado (23), a partir das 22 horas, no Shopping Bosque dos Ipês, para o lançamento do novo DVD dos irmãos Henrique & Juliano. No mesmo show se apresentam ainda os DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, do Projeto JetLag, chamados de “Brazilian Superstar Duo” pela New York Magazine.

Henrique & Juliano conquistaram o país e vêm emplacando um sucesso atrás do outro desde 2013. "Mistura louca", "Recaídas" e principalmente "Tô valendo nada" são alguns dos hits que a dupla vem fazendo todo mundo se emocionar e canta junto a cada show.

Já os DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur tiveram uma ascensão meteórica nos últimos anos e se tornaram uma das principais atrações brasileiras no mercado internacional. A receita de sucesso deles está nos remixes de hits misturados ao MPB. Atualmente, eles são presença garantida em grandes eventos de sertanejo e de forró pelo país.

Como uma mistura dessa, o show promete ser sucesso e movimentar Campo Grande. Os ingressos estão à venda na loja oficial do Shopping Bosque dos Ipês, Gugu lanches, Polo Play e Texas Barber. Os valores vão de R$ 30 a R$ 220. Sendo que o menor valor é para Pista e o maior para Backstage. Sendo que o Backstage é open bar e open food. Mais informações http://www.fasttickets.com.br/

História da dupla

Quarto DVD da carreira da dupla de irmãos, que canta desde criança com incentivo do pai e influenciada pelo sucesso de João Paulo e Daniel. O novo trabalho promete ser mais um sucesso dos meninos que nasceram na pequena cidade de Palmeirópolis, no Estado do Tocantins.

No início da carreira, Henrique & Juliano se apresentavam nas rádios de Palmeirópolis, chegando até a se apresentar para um grande público interpretando e dublando os sucessos da banda "Mamonas Assassinas", sucesso em todo Brasil na década de 90. Em 2012 se mudaram para Goiânia e entraram para o casting da Workshow, quando a carreira começou a deslanchar.

Além do trabalho que será lançado no show, a dupla já gravou três DVDs: Novas Histórias (3º), Ao Vivo em Brasília (2º) e Ao Vivo em Palmas (1º). Repetindo a receita a cada lançamento, a dupla está no topo das paradas de sucesso, alcançando marcas como mais de 2 bilhões de visualizações e 3 milhões de inscritos no canal oficial do youtube.

• Pista: R$ 40,00 e meia-entrada R$ 20,00 (2º lote)

• Área Vip: R$ 110,00 e meia-entrada R$50,00 (4º lote)

• Camarote Open Bar: R$ 170,00 e meia-entrada R$ 110,00 (4º lote)

• Backstage: R$ 220,00 (2º lote)

Postos de Vendas: Gugu lanches, Polo Play e Texas Barber.

