Conhecidos por ambos fazerem primeira e segunda voz, Kleo Dibah e Rafael se apresentam em Campo Grande

Kleo Dibah e Rafael apresentam seu repertório de sucessos para Campo Grande no próximo dia 18 de março no Valley Acoustic Bar.

Os sertanejos só têm motivos para comemorar esta fase da carreira, primeiro com o DVD “Bem Vindo ao Clube”, gravado recentemente em Goiânia, que reuniu vários artistas consagrados no cenário musical brasileiro, entre os nomes que já soltaram a voz, ao lado deles, estão Marília Mendonça, Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima e Maiara e Maraisa.

A dupla comemora também o sucesso do clipe “Podia Ser Nós Dois”, com a participação de Maiara e Maraisa, que teve mais de 30 milhões de acessos no canal oficial de Kleo Dibah e Rafael.

Os sertanejos disponibilizaram também alguns Vídeos do DVD “Bem Vindo ao Clube” em seu canal oficial. Vale conferir!

“Eu Fui Desses” – Participação Marilia Mendonça

“Baldinho de Balada”

“Alcoolizado” – Participação de Zé neto e Cristiano.

“Tchau Pro Cê” - Part. Henrique e Juliano

DVD

Bem Vindo ao Clube – Kleo Dibah e Rafael Gravado em Goiânia - Santafé hall, o segundo DVD de carreira de Kleo Dibah e Rafael, “Bem Vindo ao Clube” teve a participação especial de nomes consagrados no cenário sertanejo; Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Marilia Mendonça, Zé Neto e Cristiano e Maiara e Maraisa.





A direção do DVD foi assinada por Fernando Trevisan “Catatau” Unicfilm, sendo Dezesseis faixas inéditas e quatro regravações incluindo a musica “Se Eu Me Entregar” musica que consagrou a dupla nacionalmente.

Este álbum é divisor de águas na carreira da dupla, que agora, faz parte do time de estrelas da WorkShow. “Isso nos deixou muito felizes, entrar para um dos maiores escritórios artísticos do país tornou as nossas perspectivas bem mais palpáveis”.

A primeira faixa de trabalho deste álbum é a musica “Podia Ser Nós Dois”, com participação de Maiara & Maraisa. “As meninas são dois talentos incríveis, e quando compomos essa canção já sabíamos que essa música cresceria bastante com a participação delas. A escolha da faixa foi coletiva e resolvemos lançá-la”.

A parceria começou em 2009, quando Kleo Dibah convidou Rafael para cantar em seu show. Na época Kleo era artista solo e Rafael tinha deixado uma banda Pop Rock. Desde então a sintonia foi grande e influenciados por amigos resolveram criar a dupla “Kleo Dibah e Rafael”, uma explosão harmônica de timbres fortes e ao mesmo tempo suaves, com uma característica pouco comum; a inversão de voz, ambos fazem a primeira e a segunda voz, se complementando em cada canção.

“Kleo Dibah e Rafael - “O encontro de diferentes tribos”, um sertanejo o outro Pop Rock” – A presença marcante da guitarra no estilo sertanejo, produzido pela dupla compõe o estilo inconfundível, com características vindas do Rock, Blues e Country.

Músicos, compositores e multi-instrumentistas unidos pelo mesmo sonho, que deu o tom a diversas musicas que são sucesso nas paradas de todo o País.

Serviço

Kleo Dibah e Rafael!

Data: 18/03

Local - Valley Acoustic Bar.

Endereço: R. José Antônio, 792 - Centro, Campo Grande - MS, 79002-400

Informações: (67) 3025-5676

