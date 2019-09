Kevin Feige, da Marvel, está desenvolvendo novo filme de 'Star Wars'

"Estamos empolgados com os projetos em que Kathy e a equipe da Lucasfilm estão trabalhando, não apenas em termos de Star Wars, mas também de Indiana Jones e outras partes da empresa, incluindo Filhos de Sangue e Osso, com Emma Watts e Fox", disse Horn - Foto: Reprodução

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, está se unindo à Lucasfilm para desenvolver um novo filme de Star Wars. O copresidente do Walt Disney Studios, Alan Horn, disse ao The Hollywood Reporter que faz sentido ele se unir à presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, para ajudar a inaugurar uma nova era nas histórias da saga. Afinal, o produtor cinematográfico é um grande fã de Guerra nas Estrelas.

"Estamos empolgados com os projetos em que Kathy e a equipe da Lucasfilm estão trabalhando, não apenas em termos de Star Wars, mas também de Indiana Jones e outras partes da empresa, incluindo Filhos de Sangue e Osso, com Emma Watts e Fox", disse Horn.

"Com o fim da saga Skywalker, Kathy está atrás de uma nova era na narrativa de Star Wars, e sabendo que Kevin é um fã obstinado, faz sentido que esses dois produtores extraordinários trabalhem juntos em um filme de Star Wars", completou.

Como presidente da Marvel Studios, adquirida pela Disney em 2009, Feige transformou o Universo Cinematográfico da Marvel na franquia de maior sucesso na história do cinema, com mais de US$ 22 bilhões em vendas de ingressos em todo o mundo. Fonte: Associated Press.