Justin Bieber: saiba quem é a morena que conquistou o cantor após show

Justin Bieber teve uma noite agitada no Rio de Janeiro. O cantor foi clicado com uma morena saindo do Hotel Fasano, na Zona Sul do Rio, na madrugada desta quinta-feira, 30, e o EGO descobriu a identidade da moça. Depois de ter tentado dar aquele "chega mais" no carro, o astro pop passou a noite na companhia da mineira Luciana Chamone, de 23 anos. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar fotos rodeada de amigos, festas e o clássico look do dia.

Depois de sair do hotel, Luciana seguiu para uma festinha particular com Justin Bieber e a amiga Marina Pumar, de 21 anos, em uma mansão no bairro da Joatinga, na Zona Sul do Rio. No Instagram, ela colocou uma foto da piscina já com o dia claro. Por volta das 8h, Marina saiu sozinha do local e Luciana continuou na casa.

Procurada pela reportagem, Marina confirmou que era ela que encontrou o astro teen no after party. "Você não é a primeira pessoa que me liga. Era eu mesmo, mas não posso falar nada", falou.

Nas publicações de Luciana Chamone nas redes sociais, os fãs de Justin Bieber já lotam de comentários. Na última foto publicada por ela no Instagram, uma fã pede: "Cuida bem do meu bebê". Enquanto outra diz: "Menina, fala para ele que as brasileiras são as melhores".

Justin dá bolo

Justin Bieber era esperado em outra “after party” VIP na madrugada desta quinta-feira, 30. Com famosos de todos os segmentos, a comemoração acabou deixando os mais de 700 VIPs frustrados por causa da ausência do artista. Além de Justin Bieber não aparecer no evento, o preço da bebida assustou os convidados. Para se ter uma ideia, a única opção de comida era um cachorro-quente sem molho que saía por R$ 10. A água custava R$ 8, o suco de caixinha, R$ 20 e um drinque, por R$ 35.

Antes disso, o ídolo teen se divertiu no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade. De calça jeans e uma blusa branca de manga comprida, o cantor andou de skate após show na Praça da Apoteose, no Centro do Rio.

Cadê o Justin?

Algumas famosas não tiveram a mesma sorte de Luciana Chamone e Marina Pumar. A atriz Larissa Manoela era uma das famosas mais animadas com a passagem de Justin Bieber mas não conseguiu conhecer o astro. Em conversa com o EGO na festa que ele não foi, Larissa disse: "Se tivesse essa oportunidade de conhecer ele, ficaria sim com Justin. Quem não ficaria com o Justin Bieber?". No mesmo evento, o mais perto que os famosos chegaram de Justin foi um versão de papelão em tamanho real. A ex-BBB Mayla Araújo até brincou dando um beijinho no "Bieber fake".

Show no Brasil

Justin Bieber, de 23 anos, subiu ao palco no Rio, na noite desta quarta-feira, 29, levando seus seguidores ao delírio. Fãs, que aguardaram por cinco meses na fila, gritaram com toda força o nome do ídolo e demonstraram seu amor pelo artista antes mesmo do primeiro sinal de que a apresentação daria início.





