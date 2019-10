Jovem de 19 anos elimina veterana na 1ª prova do 'MasterChef - A Revanche'

Isso porque vinte participantes de outras edições disputaram, em formato mata-mata, dez vagas para competir pelo troféu - Foto: Divulgação/Band

A nova temporada do MasterChef Brasil começou na noite de terça-feira, 15, com foco na "revanche". Isso porque vinte participantes de outras edições disputaram, em formato mata-mata, dez vagas para competir pelo troféu.

Com duelos sorteados, o primeiro episódio chamou a atenção pelo choque de gerações de um dos embates. A veterana Raquel Novais, de 32 anos, que esteve na terceira temporada, calhou de enfrentar Helton Oliveira, de 19, que participou da sexta.

A dupla teria de preparar um Ratatouille - prato francês a base de legumes -, mas o jovem novato nunca havia montado a iguaria. Assim, Raquel, num gesto de empatia e honestidade, contou para ele os ingredientes que compunham a receita.

A decisão foi apertada. "Os dois são parecidos e foi por pouco", analisou o jurado Érick Jacquin. "Ambos os pratos ficaram muito semelhantes e com poucas diferenças em relação à textura e aos métodos dos legumes. Tem um que está mais saboroso e nós três (Jacquin, Fogaça e Paola Carosella) chegamos a uma decisão única", afirmou Henrique Fogaça.

Após as falas, Fogaça entregou o avental do MasterChef para Helton e surpreendeu, uma vez que, para muitos, Raquel era a favorita por sua experiência.

Em tom de surpresa, o jovem disse que não acreditou em sua vitória. A mulher, por sua vez, alegou que pode não ter ganhado a vaga no programa, mas "está lá fora e apenas começando".

Essa foi a terceira chance de Helton. Ele havia sido eliminado duas vezes nas edições passadas e participou do momento em que deixaram cair um pato laqueado no chão do programa. A cena repercutiu na época e virou meme.