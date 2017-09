Jota Quest volta a Campo Grande com show acústico

Depois de pouco mais de um ano sem se apresentar na Capital sul-mato-grossense, a banda Jota Quest vem a Campo Grande dia 14 de outubro às 20h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo trazer pela primeira vez em quase 25 anos de estrada, os seus grandes hits em versão acústica.

Baseado no repertório do DVD “Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto”, o grupo mineiro vai subir ao palco do Palácio Popular da Cultura para apresentar sucessos como, “Dia Melhores”, “Amor Maior”, “Fácil”, “O Vento”, “Dentro de Um Abraço” e “Encontrar Alguém” em versão acústica.

Além dessas faixas e de outras mais, a banda também abrirá espaço no repertório para mostrar duas canções inéditas, criadas especialmente para esse projeto, “Morrer de Amor” e “Pra Quando Você se Lembrar de Mim”, que já está disponível nas plataformas de streaming e em execução nas rádios de todo o Brasil.

Esse show é inédito e comemorativo aos 20 anos da banda mineira, e aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. Esse formato acústico é inédito no Estado, sendo a quarta cidade no país a receber esse show de celebração que teve na gravação as participações de Milton Nascimento, Marcelo Falcão (O Rappa), Liminha, entre outros convidados. E agora Mato Grosso do Sul receberá esse espetáculo.

“Para nós é bem bacana comemorar 40 anos de Mato Grosso do Sul aí com vocês, vai ser lindo, vai épico!" afirma Rogério Flausino, vocalista da banda.

Os ingressos já estão à venda nas lojas da 1/4 Colchões na Av.Afonso Pena – 3835 e podem ser pagos em até 3 vezes no cartão (com acréscimo de R$ 7,00 por ingresso). Setores A, B e C – R$ 180,00 inteira e R$ 90,00 meia. Setor E – R$ 160,00 inteira e R$ 80,00 meia. Setor D e F – R$ 140,00 inteira e R$ 70,00 meia. A promoção do evento é da Abappai Produções.

Veja Também

Comentários