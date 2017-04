Jornalista sul-matogrossense lança Blog sobre paixão em duas rodas

O Instagram PedalDicas é um projeto do Jornalista, Comunicador e Ciclista Cyro Clemente, criado a partir da necessidade que ele sentiu em suas primeiras pedaladas em encontrar o conteúdo certo sobre o tema. Hoje as dicas postadas pelo comunicador são voltadas principalmente para iniciantes das duas rodas e se tornaram sucesso não só em Campo Grande, mas no Brasil inteiro. O conteúdo é todo embasado em informações de profissionais, lojistas, mecânicos e atletas, porém é transformado em uma linguagem simples para que o leitor consiga se identificar com a publicação.

Lançado em um momento em que as pessoas estão se conscientizando da importância de se viver de maneira mais saudável, com práticas como o ciclismo, seja como lazer, esporte ou terapia, o PedalDicas alcançou em pouco mais de 5 meses a marca de 10 mil seguidores no Instagram. Para comemorar o feito, foi lançado o blog www.pedaldicas.com.

O objetivo do site é incentivar o ciclismo e o prazer na prática, com maneiras corretas para praticar o pedal sem lesões, com segurança e acima de tudo se divertindo.





