Jogadores e personalidades participam de evento de abertura da Florida Cup no Universal Orlando Resort

O evento de abertura da Florida Cup 2018 acontece nesta terça-feira, a partir das 14h (horário de Brasília), no Loews Sapphire Falls Resort, dentro do Universal Orlando Resort, em Orlando, nos Estados Unidos, com a presença de ilustres convidados. Além de representantes dos clubes, jogadores, diretores e dos organizadores da competição, a celebração contará com a visita do embaixador da Chapecoense, Jakson Follmann, e do prefeito de Orlando, Buddy Dyer.

Sérgio Sette Câmara, Roberto de Andrade e Pedro Abad, presidentes de Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense, respectivamente, também estarão presentes na solenidade, assim como os mandatários dos demais clubes da competição: Atlético Nacional (COL), Barcelona (EQU), Legia Varsóvia (POL), PSV Eindhoven (HOL) e Rangers (ESC).

Bill Davis, presidente do Universal Orlando Resort, Ricardo Villar, CEO da Florida Cup, e Kasey Kesselring, reitor da Montverde Academy, serão outras presenças importantes na cerimônia. Após uma rápida apresentação das personalidades e dos organizadores do torneio, será aberta a entrevista coletiva, com perguntas liberadas aos jornalistas credenciados.

O Universal Orlando Resort prepara ainda uma surpresa. Está programada uma ativação especial com algumas estrelas que estarão presentes no evento, entre elas Jadson, Marques e Roger Flores, representando Corinthians, Atlético e Fluminense, respectivamente. O pentacampeão mundial Denílson, o holandês Ruud Van Nistelrooy e o mexicano Hirving Lozano serão outras presenças ilustres na celebração.

Uma das arenas mais modernas dos Estados Unidos, o Orlando City Stadium será o palco da abertura da quarta edição da Florida Cup, na próxima quarta-feira, entre Corinthians e PSV Eindhoven, da Holanda, às 22h (horário de Brasília). O duelo promete muita emoção: o Timão é o atual campeão brasileiro, enquanto o PSV está na liderança isolada do Campeonato Holandês 2017/2018.



Os jogos da Florida Cup 2018 (horários de Brasília):



QUA - 10/01/2018 - 22h00 - Corinthians x PSV (HOL)

QUI - 11/01/2018 - 22h00 - Atlético Mineiro x Rangers (ESC)

SEX - 12/01/2018 - 22h00 - PSV (HOL) x Fluminense

SÁB - 13/01/2018 - 16h00 - Rangers (ESC) x Corinthians

SÁB - 13/01/2018 - 18h00 - Barcelona (EQU) x Legia Varsóvia (POL)

DOM - 14/01/2018 - 16h00 - Atlético Nacional (COL) x Atlético Mineiro

SEG - 15/01/2018 - 19h00 - Fluminense x Barcelona (EQU)

SÁB - 20/01/2018 - 21h00 - Legia Varsóvia (POL) x Atlético Nacional (COL)





Sobre a Florida Cup:



A Florida Cup é a maior celebração internacional de futebol realizada anualmente na Flórida. É uma plataforma global que combina esportes e entretenimento. Transmitido ao vivo em 2017 para mais de 140 países, o torneio chegou a mais de 50 milhões de telespectadores.



Para 2018, está confirmada também a Florida Cup Fan Fest, evento de lazer e diversão montado especialmente para a competição. O palco Music Plaza do Universal Studios Florida receberá diversas atrações musicais. No dia 13, haverá show da banda sensação Boyce Avenue. No dia 14, será a vez da dupla brasileira Fernando e Sorocaba, ao lado da Chris Weaver Band, famosa banda de country music norte-americana. A Fan Fest contará ainda com DJs, além de atividades para toda a família e eventos dos clubes participantes do torneio.



A Florida Cup também tem sua vertente social e solidária. No ano passado, familiares das vítimas do trágico acidente da Chapecoense receberam assistência e auxílio. Na edição deste ano, a organização está trabalhando para ajudar porto-riquenhos que foram deslocados para a Flórida Central devido à passagem do furacão Maria, que devastou a ilha, em setembro.



Para obter mais informações sobre a Florida Cup, visite www.floridacup.com ou siga nossas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram).





Sobre o Universal Orlando Resort:



O Universal Orlando Resort é o destino único de férias, e é parte da família NBCUniversal Comcast. Há mais de 25 anos, o Universal Orlando tem criado férias épicas para toda a família – experiências incríveis que colocam os visitantes no centro de histórias e aventuras poderosas.



Os três parques temáticos do Universal Orlando, Universal Studios Florida e Universal's Islands of Adventure e Universal's Volcano Bay, abrigam algumas das mais emocionantes e inovadoras atrações em parques temáticos do mundo, entre elas The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade e The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley. Os hotéis dentro do Complexo Universal Orlando – Loews Portofino Bay Hotel, the Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Universal's Cabana Bay Beach Resort e Loews Sapphire Falls Resort – apresentam um total de 5.600 quartos e são destinos em si mesmos. Seu complexo de entretenimento, o Universal CityWalk, oferece opções de restaurantes e entretenimento para todos os integrantes da família.



O Universal Orlando Resort lança consistentemente experiências inéditas para seus visitantes, incluindo atrações poderosas, restaurantes incríveis e hotéis magnificamente temáticos. Já estão abertos o Universal's Volcano Bay, uma experiência inteiramente nova de parque aquático temático, e Race Through New York Starring Jimmy Fallon, uma atração imersiva e interativa no parque Universal Studios Florida.