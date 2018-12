Jennifer Lopez e Will Smith quase foram protagonistas em 'Nasce Uma Estrela'

A cantora Jennifer Lopez e o ator Will Smith - Reprodução

Jennifer Lopez disse ao canal Extra TV, do YouTube, na última segunda-feira, 10, que atuaria como par romântico de Will Smith no filme "Nasce Uma Estrela", que está nos cinemas.

No entanto, os papéis da jovem cantora Ally e seu parceiro Jackson Maine foram encenados por Lady Gaga e Bradley Cooper. "Will e eu conversamos sobre isso, falamos sobre o desenvolvimento do roteiro, mas nunca chegamos a ir adiante. Projetos são assim", afirmou Jennifer Lopez.

Além disso, a artista elogiou a atuação dos protagonistas do longa. "Estou muito orgulhosa de Bradley por vê-lo dirigir seu primeiro filme. É ótimo ver Gaga também", disse.