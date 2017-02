Jads e Jadson estão confirmados para a ExpoGrande

Em 2013, a dupla explodiu com o sucesso “Jeito Carinhoso”. No ano seguinte, eles lançaram um projeto gravado em Campo Grande, o CD/DVD “Jads & Jadson – É Divino Ao Vivo”. Destaque para a canção “Ressentimento”, que tocou de norte a sul / Divulgação/Assessoria

Jads e Jadson se apresentam na ExpoGrande! Os irmãos nasceram em Catanduva, interior do Paraná, e começaram a cantar desde cedo – herança de um gosto musical do pai. Em 2003, a dupla lançou o seu primeiro CD, “Jads & Jadson Acústico”. E em 2004 com o projeto “Dom Brasileiro”, a dupla ganhou destaque nacional com o hit “Todos Menos Eu”, e não parou mais de lançar grandes sucessos.



Em 2013, a dupla explodiu com o sucesso “Jeito Carinhoso”. No ano seguinte, eles lançaram um projeto gravado em Campo Grande, o CD/DVD “Jads & Jadson – É Divino Ao Vivo”. Destaque para a canção “Ressentimento”, que tocou de norte a sul.

Conhecidos pela fusão do sertanejo atual com a tradicional moda de viola, a dupla está trabalhando a canção “Quem Aguenta”. A música faz parte do projeto “Diamante Bruto”, que foi lançado em 2016 pela gravadora Som Livre, músicas como “Zé Trovão” e “Noite Fracassada” são destaques desse álbum.

A tradicional ExpoGrande 2017 irá acontecer entre os dias 30 de março e 9 de abril.

