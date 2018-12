Já sabe onde vai passar a virada para 2019? Confira nossa lista de opções em Campo Grande

O Território LAB é uma das ótimas opções para quem curtir o réveillon com família e amigos - Divulgação

O ano de 2018 chega ao fim na próxima semana. Para marcar a virada para 2019, os campo-grandenses que não irão viajar terão uma variedade de opções para festejar a grande noite. Confira as casas noturnas e clubes que irão preparar celebrações para receber o novo ano:

Local: GRAND’ RÉVEILLON – Grand’ Mere Buffet

Endereço: R. Pedro Martins, 184

Horário: A partir das 21h

Atrações: DJ Rodrigo Knorst, Chokito Sambista e Erika Espindola para animar a noite. A festa contará com um buffet muito especial, além de um espaço Kids com brinquedos, recreadoras e cantinho para crianças descansarem.

Preço: R$ 350,00 – Crianças até 4 anos não pagam. De 5 até 10 anos pagam meia entrada.

Local: Réveillon Golden – Golden Class

Endereço: Av. Mato Grosso, 5046

Horário: A partir das 22h

Atrações: Com open bar liberado, a festa terá musica ao vivo de Samba 404, Fred & Victor, DJ Panda e muito mais.

Preço: R$ 120,00 (Meia Entrada) e R$ 150,00 (Inteira)



Local: Réveillon LAB – Território LAB

Endereço: R. Euclides da Cunha, 468

Horário: A partir das 21h

Atrações: Com uma estrutura coberta e ao livre, o primeiro réveillon do LAB terá open bar e open food com assinatura da cozinha consagrada do primogênito Território do Vinho. A trilha sonora fica a cargo da Banda Seven e Projeto The Trip.

Preço: A partir de R$ 300,00

Local: Réveillon Open Bar Jack – Jack Music

Endereço: R. 15 de Novembro, 2090

Horário: A partir das 23h

Atrações: Além do open bar com vários tipos de bebidas, a noite de réveillon contará com música ao vivo da banda de pop rock Avant e Yule.

Preço: A partir de R$ 90,00



Local: Réveillon XTRAVAGANZA – SIS Lounge Bar

Endereço: R. Dr. Zerbini, 53

Horário: A partir das 23h

Atrações: Com open bar liberado para camarote, a festa terá performances e musicais de Apollo Black, Tabata James, DJ Felipe Bueno, Ariadna Alvin e muito mais.

Preço: R$ 15,00 (Antecipados), R$ 25,00 (Na hora) e R$ 90,00 (Camarote)



Local: Réveillon Celebration – Âncora Hotel

Endereço: Av. Gury Marques, 8371

Horário: A partir das 22h

Atrações: Depois do sucesso da festa no ano passado, neste ano o Celebration quer se superar. A festa será open bar e terá musica ao vivo com Camila Peixoto, Marco Antonio & Gabriel e Top Samba.

Preço: A partir de R$ 70,00 (Pista) e R$ 90,00 (Vip Premium)

Local: Réveillon MadameDora – Madame Dora

Endereço: R. Pedro Álavares Cabral, 1401

Horário: A partir das 21h

Atrações: Um buffet completo com ilhas de frios e frutas, jantar, coquetéis, DJ’s, espaço kids com monitoras e muito mais.

Preço: R$ 199,99 - Crianças até 6 anos não pagam. De 7 até 12 pagam meia entrada.



Local: Réveillon Estoril – Clube Estoril

Endereço: R. Silvina Tomé Verissimo, 20

Horário: A partir das 22h

Atrações: Uma das festas de réveillon de maior tradição da capital este ano não fará diferente e contará com várias atrações musicais como Tim Maia Cover e Grupo Sampri, open bar, open food e espaço kids.

Preço: Mesa compartilhada - R$ 180,00 (sócio) e R$ 220,00 (não-sócio). Mesas – R$ 1080,00 (sócio) e R$ 1320,00 (não-sócio). Crianças de 4 a 11 anos – R$ 90,00



Local: Réveillon Eco Park – Eco Park Clube

Endereço: BR-262, 3050

Horário: A partir das 22h

Atrações: Um dos principais parques aquáticos da capital não ficou de fora e promete uma grande festa para o fim de ano. Com open food, musical com DJ Lupa e Maestro Galvão e muita queima de fogos.

Preço: R$ 125,00 (sócio) e R$ 150,00 (não-sócio)

Local: Réveillon na Cidade do Natal – Cidade do Natal



Endereço: Av. Afonso Pena, S/N

Horário: A partir das 18h

Atrações: A Cidade do Natal contará com show da banda Lilás para animar a virada de ano novo. Neste ano, em atendimento a demanda da população que possui animais de estimação não haverá queima de fogos.

Preço: Gratuito