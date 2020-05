J. K. Rowling vai publicar conto de fadas gratuito para crianças em quarentena

No Twitter, Rowling conta que a publicação, no entanto, não é um e-book - Foto: REUTERS/Toby Melville/File Photo

A escritora J.K. Rowling anunciou nesta terça-feira, 26, que vai publicar um conto de fadas que escreveu ao longo de 10 anos em um site, para que as crianças em quarentena ou aquelas que já estão voltando às aulas possam ler durante a pandemia.

No Twitter, ela alertou os fãs: The Ickabog não é um spin-off de Harry Potter. Ela explica, porém, que teve a ideia durante o processo de escrita de sua série best-seller.

Os capítulos serão publicados aos poucos, um ou dois por vez, nos dias de semana, e o acesso a eles será gratuito. Os dois primeiros entram no ar nesta terça. O último será publicado em 10 de julho.

"Ao longo de 10 anos eu escrevi um conto de fadas chamado The Ickabog e até muito pouco tempo apenas duas pessoas conheciam essa história - meus dois filhos", disse a escritora em seu perfil do Twitter. Ela revelou ainda que o manuscrito ficou guardado em seu sótão até algumas semanas atrás, quando ela o resgatou e reescreveu algumas partes.

"Eu decidi oferecer The Ickabog gratuitamente para que as crianças em lockdown ou mesmo aquelas já de volta à escola nesses tempos estranhos e inquietantes, possam ler ou ouvir essa história", disse Rowling.

"The Ickabog é uma história sobre verdade e abuso de poder. A ideia surgiu para mim mais de uma década atrás, ou seja, ele não foi escrito intencionalmente como uma resposta a nada do que está acontecendo no mundo hoje. Os temas são atemporais e dizem respeito à qualquer tempo ou país", explicou a autora no site.

No Twitter, Rowling conta que a publicação, no entanto, não é um e-book. O livro mesmo, nas versões digital e capa dura, será publicado em novembro. E ela espera contar com ilustrações enviadas pelas crianças.