ISI Biomassa leva ao Três Lagoas Florestal exposição de equipamentos e palestra

O Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa) vai participar da 3ª edição da Feira da Cadeia Produtiva da Indústria Brasileira de Árvores - Três Lagoas Florestal com a exposição de equipamentos e palestra sobre processamento de biomassa. Durante os três dias do evento, que começa nesta terça-feira (28) e prossegue até quinta-feira (30), na Arena Mix, os visitantes poderão visitar o estande, que terá ainda uma pessoa de plantão para tirar dúvidas sobre os serviços disponibilizados pelo Instituto.

Segundo a pesquisadora industrial do ISI Biomassa, Luiza de Paula Conceição Lopes, a participação no evento foi pensada para mostrar que o Instituto está à disposição das empresas para auxiliá-las na área de transformação de biomassa. “Vamos apresentar os serviços do ISI Biomassa de Três Lagoas, que está prestes a ser inaugurado, considerando as oportunidades de parcerias na área da biomassa”, pontuou.

Além de um estande na Arena Mix, que para o Três Lagoas Florestal disponibilizou 134 mil m² de área para os participantes, o ISI Biomassa oferecerá a palestra “Soluções em Processamento de Biomassa para Agregação de Valor”, que será proferida pela diretora do Instituto, Carolina Andrade, na quarta-feira (29/03), a partir das 11 horas. Mais informações sobre o evento podem obtidas no site www.treslagoasflorestal.com.br.

