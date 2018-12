Integrantes da banda BTS sofrem 'pequeno acidente' de carro após show

Os sete integrantes do grupo musical sul-coreano BTS tomaram um susto no último domingo, 9, após saírem de um show no Estádio Internacional de Beisebol de Taiwan.

Os cantores estavam juntos dentro de um carro quando sofreram um acidente. Segundo o jornal britânico Metro, um veículo parou de repente e os outros seis que estavam atrás colidiram, provocando um engavetamento

Apesar do imprevisto, ninguém se machucou. "Eles estavam a caminho de suas casas e nenhum dos membros sofreu ferimentos, então não há problemas com a agenda deles", afirmou a gravadora Big Hit Entertainment, responsável pelo BTS, à Soompi.

A boyband - formada por RM, Jin, J-Hope, Jimin, V e Jungkook - tem feito cada vez mais sucesso ao redor do mundo. Em maio deste ano, o grupo ganhou o prêmio de Top Social Artist da Billboard, ficando à frente de nomes como Selena Gomez e Justin Bieber.