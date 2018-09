Influenciador digital Carlinhos Maia apresenta esquete irreverente agora em formato stand up

da Redação com Assessoria

companhado de Dona Maria, sua amada mãe, e de seus amigos Reinaldo e Paulo, Carlinhos relata com muito bom humor vários momentos marcantes de sua trajetória - companhado de Dona Maria, sua amada mãe, e de seus amigos Reinaldo e Paulo, Carlinhos relata com muito bom humor vários momentos marcantes de sua trajetória

O alagoano Carlos Maia ganhou fama através dos seus vídeos espontâneos e divertidos no Instagram. Na sexta-feira, (21), sua conta na rede @carlinhosmaiaof contava com 9,9 milhões de seguidores.

Segundo a Folha de SP, em junho deste ano, os seus Stories – que relatam sua vida em uma vila na cidade alagoana de Penedo – estavam em segundo lugar como os mais vistos no ranking mundial da plataforma.

O sucesso digital chega aos palcos do Palácio da Cultura, com o stand up “Mas, Carlos!”.

Acompanhado de Dona Maria, sua amada mãe, e de seus amigos Reinaldo e Paulo, Carlinhos relata com muito bom humor vários momentos marcantes de sua trajetória desde a infância em Penedo até o sucesso meteórico com seus vídeos na internet.

SERVIÇO:

04 de Novembro de 2018

domingo - 19h - Teatro do Palácio Popular da Cultura

Classificação : 12 ANOS

Realização : Jamelão & Pedro Silva Promoções

Ingressos: Estande Shopping Campo Grande - avenida Afonso Pena 4909 - segundo piso, em frente a Riachuelo - (67) 3326.0105 ou pelo ingressodigital.com