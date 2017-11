IN Sunset acontece sábado e traz a atração internacional Vintage Culture

- Reprodução

O Terra Nova Eventos, na rodovia MS-080, Km 31, foi escolhido para ser palco da atração, com espaço open air.

O conceito do evento surgiu com a intenção de promover o entretenimento na capital e unir diferentes tribos que têm em comum o gosto pela música eletrônica. Um dos diferenciais é a Área Vip, que permite o acesso a partir dos 14 anos de idade (acompanhado de pai ou responsável) e 16 anos de idade (mediante apresentação do documento de autorização assinado pelo responsável).

A estrutura com mais de 6,5 mil metros quadrados conta com 46 bangalôs para até 15 pessoas (open bar e com atendimento exclusivo de garçom), backstage open bar (Água, Suco, Refri, Chopp, Vodka Importada e Whisky 12 Anos) e a Área Vip. A cenografia da festa incentiva a liberdade de expressão, diversão e alegria.

Para o line up do evento foram escolhidas cinco atrações, os djs nacionais Bruno Be, Future Class, Zerb e Vintage Culture, esse último considerado o DJ destaque na cena mundial atual com suas produções exclusivas e gigs para incontáveis festivais e clubs. Para completar, o duo Less Drama representa a cena eletrônica local.

O evento é uma iniciativa dos produtores da festa Única e Royal, Cegonha, Jamelão, Paulinho Moraes e Thiago Pizzini. Duas grandes potências que dominam o mercado da música eletrônica há mais de 10 anos no estado e hoje se unem para criar um conceito novo com a mesma qualidade e credibilidade que o público já conhece.

Acesse www.insunset.com.br e adquira seu ingresso,ou nos pontos de venda físicos procure as unidades da CCAA e Bulicho Conveniência em Campo Grande, e A Banca do Jaime em Dourados/MS.

Para mais informações acesse: facebook.com/insunsetcg ou @insunsetcg no Instagram.