Ilha da Madeira é eleita pela quarta vez o melhor destino insular do mundo

A cerimônia de premiação aconteceu no Pátio da Galé, em Lisboa, Portugal, no sábado (1º) - Francisco Correia

A Ilha da Madeira recebeu pela quarta vez consecutiva o prêmio de melhor destino insular do mundo pelos World Travel Awards, considerados os óscares do turismo. A cerimônia de premiação aconteceu no Pátio da Galé, em Lisboa, Portugal, no sábado (1º).

O arquipélago português, que conta com belíssimos cenários de natureza e muita cultura, concorria na mesma categoria que outros 17 destinos: Belize, Bali, Barbados, Ilhas Cook, Cozumel, Creta, Fiji, Havaí, Jamaica, Maldivas, Ilha Maurício, Santa Lúcia, Sardenha, Seychelles, Sicília, Turcos e Caicos e Zanzibar.

Um hotel madeirense também foi contemplado com um prêmio: o cinco estrelas The Vine Hotel, que foi criado em torno da temática do vinho. Ele foi considerado o melhor design hotel do ano, competindo com outros 16 estabelecimentos do mundo todo.

A premiação marca o início de uma nova fase da campanha de promoção do destino, #MadeiraNoWordsNeeded, que aproveita a ideia de que não é necessário explicar a Madeira, porque os prêmios já dizem o suficiente. Agora, o conceito será enriquecido e humanizado com personagens madeirenses, que servirão de porta-vozes da sua famosa hospitalidade. O Brasil é um dos 10 países em que a campanha, quase exclusivamente digital, será veiculada.

Com paisagens que vão de praias a florestas e cachoeiras, o arquipélago da Madeira tem tradição no setor do turismo, sua principal atividade econômica, e conta com excelentes hotéis, restaurantes e atrações, gastronomia típica deliciosa e população hospitaleira, que atraíram mais de 1,1 milhão de visitantes estrangeiros em 2017.

Todo ano, os World Travel Awards reconhecem marcas e destinos que se destacam na indústria do turismo por sua excelência. As votações são abertas ao público.





Sobre a Ilha da Madeira

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Ilha da Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo as principais e únicas habitadas Madeira e Porto Santo. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses. Para mais informações, acesse www.madeiraallyear.com