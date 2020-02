Ideias para repaginar a fantasia do carnaval passado e arrasar novamente nos bloquinhos

Acessórios, como tiaras, brincos e colares, são os itens mais fáceis de reutilizar e quem ainda não tem nenhuma dessas peças - Foto: Reprodução/Pinterest

Carnaval é época de soltar a criatividade. Muita cor, brilhos e fantasias das mais diversas possíveis podem ser vistas nos bloquinhos que já estão desfilando pelas ruas de diversas cidades brasileiras. Mas ainda há muitos dias de folia pela frente e, pensando nisso, que tal reaproveitar as peças que estão no guarda-roupa ou até mesmo alguns itens usados no ano passado para criar looks diferentes e criativos?

Para a Consultora de imagem do Brechó Agora é Meu, Danielle Kono, é mais do que possível dar uma ‘cara nova’ aos itens da fantasia de 2019. “Esse conceito está em alta e é chamado de upcycling. Ele pode ser utilizado não só nessa época, mas o ano todo. Trata-se da reutilização criativa de roupas, calçados e acessórios”, afirma.

“Para que comprar tudo novo gerar novos impactos ambientais se é possível reutilizar o que você já tem?”, questiona a profissional. Para ela, além de otimizar o tempo dos foliões e trazer mais praticidade para o dia a dia o upcycling também promove economia de dinheiro e sustentabilidade, justamente por prolongar a vida útil das peças.

Acessórios, como tiaras, brincos e colares, são os itens mais fáceis de reutilizar e quem ainda não tem nenhuma dessas peças, pode investir nelas sem medo pois poderá usá-las por vários anos e combiná-los com peças do dia a dia, como shorts jeans ou regatas básicas. “Abuse das ideias criativas, flores de tecido, lantejoulas coloridas e patchs são alguns dos recursos que podem ser usados para customizar o shortinho, a t-shirt branca ou até mesmo a tira que já foi usada em outras ocasiões”, ensina.

Segundo Danielle, o mais importante sempre é que sua roupa seja confortável e leve e para dar aquela ‘levantada’ no visual é só caprichar no glitter e na make. "Carnaval é democrático e nessa época você pode usar o que quiser. Use a abuse dos paetês, lantejoulas, glitter, batons coloridos e tecidos lurex. Invista nas cores e das combinações inusitadas que não fazem parte do seu dia a dia", finaliza.