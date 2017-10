Icone internacional dos anos 90 se apresenta em Campo Grande

O Grupo musical Italiano Double You em turnê internacional escolheu Campo Grande para uma apresentação - Divulgação

O Grupo musical Italiano Double You em turnê internacional escolheu Campo Grande para uma apresentação. É a segunda vez que o Double You se apresenta aqui na capital .

A única apresentação será no dia 10 de Novembro no Clube União do Sargentos , e ainda contará com apresentações de DJs locais ( Juju, Catio, e Leandro). Double You tem levado multidões saudosistas dos anos 80 e 90.

A banda

Double You é um grupo italiano Eurodance fundado em 1985, quando William Naraine (cantor) começou a produzir demos com Franco Amato e Andrea de Antoni. Em 1992, venderam mais de três milhões de registros e o single " Please Do not Go " foi um sucesso. Desde 2013 é formado por Naraine, Gino Martini, Gustavo Filipovich, Paulo Soveral e Missaka.

"Please Do not Go", uma versão de dança da música KC e Sunshine Band , ganhou muitos discos de ouro e platina na Europa, América Latina, África e Ásia.

O segundo single, "We All Need Love", foi gravado em junho de 1992 durante uma turnê européia e organizado em todo o mundo. No final de 1993, começou a gravação do segundo álbum, o Blue Album . Estes singles seguiram: "Missing You", "Part Time Lover", "Heart of Glass" e "Run to Me" (a música deu ao grupo a possibilidade de começar sua primeira turnê na América do Norte em 1995).

O grupo atuou nos teatros e salas de concertos no Brasil, como o Metropolitan no Rio de Janeiro e o Olympia em São Paulo. Em menos de três meses, o grupo realizou 64 shows, com mais de 350 mil pessoas.

No início de 1996, Andrea de Antoni deixou o grupo para realizar sua própria carreira artística. Neste período, Double You estava em grande demanda no Brasil, então a nova turnê começou. Lá eles tocaram nas salas de concertos mais importantes do país. O grupo dedicou o álbum Forever a todos os seus fãs brasileiros. Metade deste novo álbum foi produzido na Itália e no resto no Brasil. Foi lançado apenas nesse país, vendendo 150 mil exemplares.

Em 2003, o Double You fez um remake do hit Bryan Adams " (Everything I Do) I Do It for You ", e uma capa de " With or Without You " ( U2) , que não foi lançado como single. A banda viajou em todas as principais cidades brasileiras. Em maio, fizeram shows no Sul e no Sudeste. Então foram para Belém, Macapá e Manaus.

Em novembro de 2007, um DVD ao vivo (filmado durante um show em São Paulo) e um CD ao vivo foram lançados, disponível apenas no Brasil.

Serviços

Os ingressos estão sendo vendidos no Gugu Lanches , R$ 40,00 primeiro lote, e camarotes R$ 80,00 ( somente através do telefone 67 999210099.