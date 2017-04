Humorista Thiago Ventura traz stand up comedy a Campo Grande

Sucesso na internet, o administrador Thiago Ventura conhecido pelas histórias bem humoradas no Youtube, agora chega em Campo Grande. No dia 7 de meio ele apresenta o stand up "Isso é tudo que eu tenho" no Palácio Popular da Cultura às 19h.

Thiago tem mais 1,2 milhão de curtidas em sua página no Facebook e seus vídeos geram mais de 20 mil compartilhamentos. Agora no palco ele faz um show de comédia, contando histórias e lembrando acontecimentos de sua infância.

O relacionamento com a mãe e os amigos do bairro onde cresceu fazem parte da história. Cheio de bom humor, faz brincadeira com o fato de ter nascido e crescido em Taboão da Serra, considerado a “quebrada” da região da grande São Paulo.

Em sua tragetória, Thiago é ex-bancário, depois de largar a profissão para se dedicar à comédia stand up em 2010. Já participou da Virada Cultural Paulistana e Risadaria e Risorama em Curitiba (PR), alguns dos maiores festivais de comédia do País. Além de ter feito shows no Japão e Estados Unidos.

Atualmente faz participações em programas de humor, Late Nights e é um dos apresentadores do “A culpa é do Cabral“, programa do canal Comedy Central.

Os ingressos estão a venda e custam R$ 120,00 setor B, R$ 100,00 setores A, C e E. R$ 80,00 setor D e F.

Podem ser adquiridos no Shopping Campo Grande, no stand da Pedro Silva Promoções, no 2º piso, em frente às lojas Riachuelo. Também pelo callcenter (67) 4062- 0018 ou pela internet.

A classificação indicativa é 14 anos.Serviço

Quando? 07 de Maio de 2017 - Domingo ás 19h

Aonde? Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo / Palácio Popular da Cultura

Endereço: Parque dos Poderes, s/n. Campo Grande - MS

Compre pelo telefone de segunda a sábado das 11h às 19h

(67) 4062-0018

Ingressos

R$ 40,00 a R$ 120,00

Descontos

50% para pessoas de idade igual ou superior a 60 anos.

50% para estudantes.

Valores

Setor A/C/E

R$ 100,00 inteira

R$ 50,00 meia

Setor B

R$ 120,00 inteira

R$ 60,00 meia

Setor D/F

R$ 80,00 inteira

R$ 40,00 meia





