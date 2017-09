Hoje tem Cidade Negra e final do desafio de EnduroCross no Moto Road 2017

No terceiro dia de sucesso, quem assume o palco do moto Road 2017 hoje, sexta feira, é a banda Cidade Negra, a partir das 23h.

Com décadas de sucesso, a banda Cidade Negra também se apresenta este ano no Palco Sunset do Rock in Rio 2017, onde realizarão uma homenagem ao cantor Gilberto Gil. Um dos ícones do reggae brasileiro, o Cidade Negra, liderado por Toni Garrido, vai matar a saudade do público cantando canções que marcaram a história da banda., como os sucessos "Pensamento", "A sombra da maldade", "Girassol", "Onde você mora", "A estrada", "Firmamento", "O Erê", "Querem meu sangue", entre muitos outros.

Quem abre o show hoje são o cantor Xaras Gabriel, juntamente com o DJ Dubmistah. Eles fazem um som cheio de originalidade e autenticidade, inspirado em diversas vertentes do reggae music combinado com elementos da música brasileira, o projeto traz em sua essência a mensagem positiva, a palavra e o poder.

“O evento está sendo mais um vez, um grande sucesso! Sem nenhum incidente e com muita diversão. Ainda temos três dias de muita emoção pela frente! Convidamos a todos para participar do Moto Road 2017 e hoje tem Cidade Negra e muitas atrações”, convida o organizador, José Lopes.

Na área de esportes, hoje também rola a final do Desafio de EnduroCross, na pista especialmente estruturada dentro do evento, com um misto de velocidade e obstáculos. A classificatórias aconteceram ontem e 15 pilotos participam da final, que acontece hoje a partir das 18h. Os cinco primeiros serão premiados com troféus. Ontem o piloto Marcio Bekhouf ficou em primeiro lugar.

Piloto do Enduro treina bombeiros motociclistas

Aproveitando o talento do experiente piloto de motocross Rogério Henrique, hoje pela manhã, os bombeiros militares dos quarteis do Centro e do Guanandi, da Capital, sob o comando do Capitão Costa Neto receberão orientações de pilotagem. Cerca de 20 militares participaram do treinamento, sendo orientados sobre como pilotar com segurança mesmo enfrentando adversidades e obstáculos.

“Esta é uma pista diferente, geralmente pilotamos no asfalto, mas a estrutura da pista simula situações adversas que podemos encontrar, como um pneu ou tronco no caminho. Esse treinamento é muito importante, muitas vezes encontramos esses obstáculos e por isso o treinamento é essência”, declara o Capitão.

SERVIÇO – O Moto Road segue até domingo, no Parque Laucídio Coelho, que fica na R. Pacífico Lopes Siqueira, 440. – Vila Carvalho, Campo Grande- MS. Os ingressos de hoje custam R$40 (inteira antecipado, individual para pedestres). Na hora pode alterar para R$50. Para mais informações sobre a programação e valores dos ingressos, acesse http://motoroad.com.br/wp/

