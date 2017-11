História de amor com Kate Winslet é atração do cinema para mães e seus bebês

A sessão CineMaterna é uma oportunidade para que as mães no pós-parto possam ir ao cinema junto com seus bebês. - Divulgação

O CineMaterna promove sessões especiais de cinema para as mamães com bebês de até 18 meses, em uma parceria entre o Shopping Campo Grande, Cinemark e a Associação CineMaterna. A cada mês, um filme é escolhido pelas mães em votação no site www.cinematerna.org.br. Para o mês de novembro, o filme escolhido é “Depois Daquela Montanha”. A sessão acontece na próxima terça-feira, dia 14, às 14h10.

A sessão CineMaterna é uma oportunidade para que as mães no pós-parto possam ir ao cinema junto com seus bebês. Pais e acompanhantes também são bem-vindos. Para isso, uma sala é preparada especialmente para recebê-los. Entre os confortos e facilidades, estão trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente –, ar condicionado com temperatura suave, som do filme mais baixo e iluminação leve, além de um tapete especial para os nenéns que andam e engatinham. Logo na entrada, um ‘estacionamento’ está preparado para acomodar os carrinhos de bebê. Mães voluntárias estarão presentes no cinema, dispostas a ajudar.

O CineMaterna tem patrocínio do Shopping Campo Grande e da Natura Mamãe e Bebê.

Sobre o filme:

Adaptação do romance de Charles Martin. Alex, uma jornalista que está indo preparar seu casamento, e Ben, um doutor voltando de uma conferência médica, iriam pegar o mesmo avião, mas o voo é cancelado e os dois estranhos decidem fretar um jatinho. Durante a viagem o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Um romance começa a ganhar força enquanto eles tentam sobreviver, feridos e perdidos.

Sobre o CineMaterna:

O CineMaterna nasceu em 2008, quando um grupo de mulheres se reuniu e partiu para o cinema mais próximo com seus bebês “a tiracolo”. Assim surgiu a iniciativa que promove sessões de cinema especialmente dedicadas às mães que têm filhos de até 18 meses e queiram recomeçar a rotina de passeios, mas sem precisar deixar os bebês aos cuidados de terceiros.