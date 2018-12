Hipermercado passa a cobrar estacionamento para garantir mais vagas a clientes

Para quem efetuar compras abaixo de 30 reais, a taxa é de seis reais para veículos e cinco reais para motos - Foto: Divulgação

Garantir melhoria no atendimento aos clientes, primando para que contem com vagas disponíveis no estacionamento durante as compras, e limitar o local às pessoas que o utilizavam indevidamente levaram a Rede Comper de Campo Grande e a empresa Seven Engenharia, que administra o condomínio, a implantarem sistema de cobrança na loja Jardim dos Estados . A medida entrou em vigor na quinta-feira (13).

De acordo com Luciene , gerente administrativa do Comper, “em decorrência de pessoas utilizarem o estacionamento indevidamente, decidimos implantar a cobrança. Havia casos de pessoas que viajavam e deixavam seus veículos no local, bem como outras que estacionavam os carros ali para resolver pendências em locais próximos à loja”.

“Essa medida não afetará os lojistas, pois eles também contam com isenções para seus clientes e quando os clientes deles vierem aqui se assegurarão que há vagas para quem realmente quer comprar”, informa a gerente.

Segundo Luciene, os clientes que gastam 30 reais têm garantia de uma hora no estacionamento, não necessariamente tendo que gastar essa quantia só no Comper, mas somando compras feitas com lojistas, como na praça de alimentação, quiosques de sorvetes, café, revistaria etc. “Suponhamos que o cliente gaste 20 reais no Comper e 10 reais na farmácia; é válido”, esclarece Luciene.

Para quem efetuar compras abaixo de 30 reais, a taxa é de seis reais para veículos e cinco reais para motos. Compras entre 101 reais e 300 reais dão ao cliente a permanência de duas horas no estacionamento; já entre 301 reais e 600 reais o tempo é de três horas. Nas acima de 600 reais o espaço é livre.

O motociclista e o motorista que não fizerem compras no Comper Jardim dos Estados, mas quiserem deixar seus veículos ali, devem desembolsar, respectivamente, 5 e 6 reais, no entanto, a cada hora adicional para automóveis será cobrada a quantia de 1 real. No caso de motocicletas, o pernoite custa 35 reais.

Assim que os clientes passam pelas cancelas no estacionamento do Comper, recebem tickets que são validados nos dois guichês localizados dentro da loja por meio dos recibos de compras.

Caso o cliente perca o ticket, terá que pagar valor proporcional à permanência do veículo dentro do estabelecimento. Para isso é necessário apresentar o documento do veículo, CNH do condutor e preencher formulário. “É importante frisar que o pagamento do estacionamento é feito apenas em dinheiro, que pode ser sacado nos caixas de autoatendimento situados em frente aos balcões da loja”, observa Luciene.

Na sexta-feira (14), o Procon foi ao local conferir o sistema e não encontrou irregularidades, de acordo com Luciene.