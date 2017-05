HBO divulga teaser da 7ª temporada de 'Game of Thrones'

Novo teaser da sétima temporada de "Game of Thrones", com estreia prevista para 16 de julho, foi divulgado pela HBO.

No vídeo de 90 segundos de duração, Jon Snow (Kit Harington) caminha por Winterfell até seu trono, Daenerys (Emilia Clarke) faz o mesmo em uma localidade não revelada, assim como Cersei (Lena Headey), em Porto Real.

Quando Cersei senta no trono de ferro, ela respira fundo, e a imagem focaliza o Rei da Noite, vilão morto-vivo que deverá ter maior importância na próxima temporada.

No começo do mês, a emissora já havia divulgado um pequeno vídeo no qual estátuas simbolizando o animal de cada casa da série eram destruídas até que o Rei da Noite aparecia na tela.

A expectativa para o sétimo ano da atração é maior porque, além de a trama estar chegando a momentos decisivos, começa mais tarde e terá menos capítulos —sete. Se as demais temporadas foram ao ar de abril a junho, dessa vez o primeiro episódio deve estrear apenas em julho.

Quem também aparecerá na série, é o cantor britânico Ed Sheeran.

No ano passado, 'Game of Thornes' se tornou a série mais premiada da história do Emmy, com 38 troféus. Superou a sitcom "Frasier" (1993-2004), que tinha 37.

HBO está produzindo 4 spinoffs da série

De acordo com informações divulgadas nesta última quinta-feira (4), a HBO está negociando com quatro roteiristas para explorar diferentes spinoffs possíveis de Game of Thrones. Apesar de não ter informado datas para o desenvolvimento dos projetos, o canal confirmou que os fãs poderão contar com episódios derivados da série.

Os roteiristas escolhidos são Max Borenstein (Kong: Ilha da Caveira) e Brian Helgela (Lendas do Crime), que estão desenvolvendo um projeto próprio; além de Carly Wray (Mad Men e The Leftovers) e Jane Goldman (Kingsman: O Círculo Dourado), que se uniram a George R. R. Martin para a criação de outras duas histórias.

Um spin-off de Game of Thrones — a série mais assistida na história da HBO - —em sido fonte de especulação há anos. Nos últimos meses, o presidente de programação da HBO, Casey Bloys, chegou a admitir que a rede estava procurando escritores para desenvolver ideias baseadas na série, mas ainda não havia confirmado qualquer informação oficialmente. Na ocasião, Bloys apenas afirmou que não se opunha ao interesse de criar spinoffs, mas que caso as ideias se concretizassem teriam que fazer sentido criativamente.

A sétima temporada de Game of Thrones está programada para estrear no dia 16 de julho e será composta por sete episódios. Já a oitava e última temporada, que Weiss e Benioff já começaram a escrever, terá entre seis e oito capítulos.





