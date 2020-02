Harry e Meghan rejeitam usar nome 'Sussex Royal'

O príncipe Harry e sua mulher Meghan - Foto: Divulgação

O príncipe Harry e sua mulher Meghan deixarão de utilizar a denominação "real" nos próximos meses, disse um porta-voz do casal nesta sexta-feira, 21, depois de terem aberto mão das suas funções reais em março.

"Levando em consideração as regras específicas do governo britânico sobre o uso da palavra 'real', entrou-se em acordo que sua organização de caridade, quando for anunciada na primavera, não será chamada de Fundação Sussex Royal", informou.

O casal já não podia usar o título de "alteza real". (Agências Internacionais)