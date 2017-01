Hamburgueria em SP cria pratos em homenagem ao Super Bowl

Todo grande evento esportivo sempre rende união entre amigos e muitos comes e bebes. Pensando nisso, Hellmann’s se inspirou nos dois times que vão disputar a final do campeonato de futebol americano, que acontece no domingo, 5/2, e criou hambúrgueres baseados nas cidades de cada um dos times finalistas.

Os sanduíches levam os nomes dos times New England Patriots e Atlanta Falcons, e contêm ingredientes que remetem às suas cidades natais. O New England Patriots leva chilli, produto típico de Boston, já o Atlanta Falcons leva bacon candy, tradicional de Atlanta. Ambos os sanduíches estarão disponíveis somente no dia da final na LM09, casa parceira da marca Hellmann’s.

O New England Patriots completo contém blend especial no pão tradicional, maionese Hellmann’s Original, queijo cheddar derretido e chilli defumado. Já o Atlanta Falcons é feito de blend especial no pão australiano, maionese Hellmann’s Original, queijo gorgonzola, bacon candy, picles e alface americana.

Além de oferecer os sanduíches especiais (R$ 29,90 cada), haverá um combo para a data, afinal, hambúrguer combina com batata e milkshake. O combinado do hambúrguer especial com maionese Original Hellmann’s + Milkshake Ben&Jerry Sweet and Cream Cookies + batata canoa McCain sai por R$ 39,90 só no dia da grande partida. Agora basta experimentar o lanche do seu time favorito e torcer! #TaTendoHellmanns

Veja onde encontrar os lanches no dia 5/2, domingo:

LM09

Endereço: Av. Lavandisca, 519 - Moema, São Paulo – SP

