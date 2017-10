Há histórias que merecem ser contadas

Uma das séries mais aclamadas pelo público e pela crítica internacional, This is Us chega em DVD nas lojas do Brasil a partir de 26 de outubro. Com uma segunda e uma terceira temporada confirmadas, a primeira temporada é um sincero e emocionante drama familiar que faz com que o público se apaixone e se envolva com a beleza e os mistérioas da vida.

This Is Us é o drama escrito e produzido por Dan Fogelman ("Crazy, Stupid, Love") que explora a complexidade das relações humanas através do olhar de personagens cativantes e reais. A série é vencedora do Prêmio Emmy Awards® como "Melhor Ator em Drama – Sterling K. Brown" e "Melhor Ator Convidado em Drama – Gerald McRaney", além de ter sido nomeada em outras seis categorias. This Is Us apresenta uma narrativa comovente e profunda que desafia as opiniões cotidianas sobre as pessoas que pensamos conhecer.

Composta por 18 episódios, This Is Us é uma série honesta que segue um grupo de pessoas que tem seus caminhos e histórias de vida entrelaçadas de maneiras curiosas. A partir de seu aniversário de 36 anos, vemos que vários deles compartilham o mesmo dia de nascimento e muito mais. As crises de idade, os problemas de autoestima de uma mulher com sobrepeso, o fardo da fama e a busca pelos pais biológicos, são algumas das realidades que enfrentam os protagonistas em um momento crucial de suas vidas.

THIS IS US – 1ª Temporada – Sinopse:

Mandy Moore e Milo Ventimiglia protagonizam essa nova série aclamada e provocativa do roteirista de Amor a Toda Prova. Focada em personagens que fazem aniversário juntos, a história segue várias décadas da vida de Jack e Rebecca Pearson (Ventimiglia e Moore). Quando a trama se desenrola, atravessa inúmeras linhas de tempo e entrelaça as histórias de pessoas cujas vidas se conectam de maneiras inesperadas. Cheio de memoráveis performances de seu elenco aclamado, This Is Us é um drama inteligente e intrigante, também com Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley que chega em DVD em sua Primeira Temporada Completa

Onde comprar:

§ DVD: Lojas Americanas, Saraiva, Livraria Cultura, FNAC, Submarino, entre outros.

Preços:

DVD: R$99,90

Os Personagens:

Jack: Marido dedicado, Jack espera trigêmeos de sua mulher Rebecca. Um acidente na hora do parto faz com que o casal supere, juntos, a dor do acontecido.

Rebecca: A esposa de Jack. O casal se mudou recentemente para uma nova casa em Pittsburgh e ela está grávida de trigêmeos, porém um terrível acidente na hora do parto faz com que ela e seu marido tenham que lidar com a perda de uma das crianças.

Randall: Tem um emprego em Nova York que admite que é bem complicado de explicar. Ele divide seu tempo entre o trabalho e a criação de suas duas filhas juntamente com sua esposa Beth.

Kate: Kate luta contra seus hábitos alimentares e imagem corporal. Ela cola recados por todo o seu apartamento como auxílio disciplinar para se lembrar de manter a dieta, mas pensa seriamente em passar por procedimentos cirúrgicos para resolver seu problema.

Kevin: Kevin é um ator de televisão que se muda para Nova York para tentar uma carreira na Broadway. Bonito e bem sucedido, ele está em uma fase que se encontra entediado com sua vida de solteiro.

Conteúdos dos extras exclusivos:

O box em DVD de This Is Us contém os seguintes extras:

"Depois do Show" em todos os episódios