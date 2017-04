Há dez anos a dupla Sandy & Junior chegava ao fim

O dia 17 de abril de 2007 é uma data guardada na memória dos fãs de Sandy e Junior. Há exatos dez anos, a dupla anunciava oficialmente que iria gravar um último disco e encerrar a parceria musical de 17 anos. Desde então, os irmãos se dedicaram à família e às suas carreiras solo, mas sem escapar da clássica pergunta: "Quando vão voltar?".

Filhos de Xororó, que alcançou o sucesso em dupla com o irmão Chitãozinho ainda nos anos 1970 e segue na estrada, Sandy e Junior começaram a cantar por brincadeira quando acompanhavam o pai e o tio ainda crianças. A aprovação do público foi tanta que logo eles lançaram o primeiro disco, "Aniversário do Tatu", em 1991.

Juntos eles gravaram 12 álbuns de estúdio, quatro álbuns ao vivo com DVD, um de remixes e coletâneas. Destaque para o álbum "Ao Vivo no Maracanã", gravado em 2002 no Dia das Crianças e que levou 70 mil fãs ao estádio mais famoso do país.

O sucesso da dupla com crianças e adolescentes era tanto que o trabalho ultrapassou as barreiras da música. Em 1999, eles ganharam um seriado feito só para eles na Globo nos moldes de "Malhação". Sandy foi protagonista de novela ("Estrela Guia", de 2001) e junto com o irmão estrelou o filme "Acquaria", em 2003. As participações em outros filmes, novelas e programas de TV também eram constantes.

Mesmo sem jamais terem se aposentado, os irmãos estão sempre respondendo as mesmas perguntas e descartando a volta da dupla. Por isso, destacamos o que de mais importante rolou na vida e na carreira deles nos últimos dez anos para mostrar que Sandy e Junior seguem, mesmo separados, mais vivos do que nunca.

Sandy

Terminou a faculdade

Quando Sandy começou a faculdade de Letras, em 2005, ela temia não concluir o curso nos quatro anos previstos. Mas os planos deram certo e a cantora terminou o Ensino Superior com êxito no final de 2008. Sua colação de grau no início de 2009 virou capa de revistas de celebridades e - para evitar ainda mais exposição - Sandy não foi à festa de formatura. Ela estudou na PUC de Campinas, cidade onde vive até hoje

Se casou e virou mamãe

O ano seguinte ao fim da dupla com Júnior também teve outro marco na vida pessoal de Sandy. Foi em 2008 que ela oficializou a união com o músico Lucas Lima. Os dois se casaram em uma cerimônia em setembro daquele ano depois de quase dez anos de relação. Cinco anos depois, em 2013, o casal anunciou pelas redes sociais que esperava um bebê. O pequeno Theo nasceu em 24 de junho de 2014.

Cantou Michael Jackson

Em 2011, dois anos depois da morte de Michael Jackson, Sandy saiu em uma curta turnê patrocinada por um banco em que cantava os maiores sucessos do rei do pop. Ela era fã do cantor e chegou a conhecê-lo na passagem pelo Brasil, em 1993. Sandy e Junior receberam o ídolo internacional assim que Michael Jackson desceu do avião

Lançou três discos

Sandy também se dedicou a compor e desenvolveu trabalhos mais intimista em três discos solo. "Manuscrito" foi o primeiro, em 2010, seguido por "Sim", de 2013 e "Meu Canto", lançado depois de um hiato em que Sandy se dedicou à maternidade.

Virou jurada de reality

Desde 2015 Sandy ganhou o posto de jurada do programa "Superstar", da Globo. Ela avaliou bandas em duas das três temporadas (2015 e 2016) que o reality show musical durou. O programa rendeu inclusive parcerias musicais à cantora. A faixa "Respirar", do álbum mais recente dela, foi composta em parceria com Daniel Lopes, vocalista da banda Reverse, uma das participantes do reality da Globo.

Junior





Formou vários grupos

Junior já participou de vários projetos musicais desde o fim da parceria com Sandy. O primeiro deles foi a banda Nove Mil Anjos. Junior virou figurinha carimbada na noite paulistana com outra banda, a Soul Funk. E foi com o coletivo de música eletrônica Dexterz que ele chegou até a tocar na casa do Big Brother Brasil, em 2010. Ele agora investe no duo Manimal, parceria com o DJ Júlio Torres que reúne algumas de suas paixões: produção musical, batidas eletrônicas e apresentações em casas noturnas.?

Se dedicou à fotografia

Junior passou a se dedicar à fotografia ao ganhar uma câmera analógica da mãe. Com o hobby compartilhado nas redes sociais, logo veio a cobrança dos fãs por algo maior. Após uma série de fotos que foi fazendo em viagens pelo mundo, o músico acabou reunindo os trabalhos em uma exposição, em 2015.





Virou apresentador

Foi em 2015 também que Junior teve sua primeira experiência como apresentador. Enquanto a irmã se dedicava como jurada no reality "Superstar", ele assumiu um talk show online sobre música, o Vevo Sessions. Junior teve oportunidade de entrevistar Emicida, Gaby Amarantos, Fresno e até mesmo a dupla Chitãozinho e Xororó, seu tio e seu pai.

Produziu discos

Junior já trabalhava como produtor desde a época da dupla com a irmã, mas depois da separação pode se dedicar ainda mais ao ofício. Além de produzir os discos solo de Sandy, ele também assinou a produção do EP "Vício", da jovem cantora Manu Gavassi.





Se casou e vai ser papai

Junior Lima se casou com a modelo Monica Benini em 25 de outubro de 2014 em uma fazenda em Itatiba, no interior de SP. Passados quase três anos, ele anunciou que será papai de um menino, Otto, que deve nascer entre agosto e setembro

